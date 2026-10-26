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Операція “Вівальді”: кого масово виявляють серед полонених окупантів

«Росіянам вони потрібні лише як ресурс»: командир роти про полонених земляків на Лиманському напрямку

26 жовтня 2026, 16:27
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Недилько Ксения

Жителі тимчасово окупованих регіонів України все частіше стають інструментом для покриття кадрового голоду в лавах російських збройних сил. Захисники України зазначають, що кремлівська пропагандистська машина продовжує ефективно навіювати місцевому населенню міфи про "визволення" та дискредитувати українські органи влади, внаслідок чого дехто з громадян досі плекає ілюзії, ніби бойові дії їх не торкнуться.

Операція “Вівальді”: кого масово виявляють серед полонених окупантів

Полонені РФ на Лиманському напрямку. Фото: Третій АК

"Коли ми беремо окупантів у полон, то найсумніше під час розмови зʼясовувати, що трапляються люди з наших окупованих територій", — поділився командир 8-ї роти 3-го механізованого батальйону 60-ї ОМБр Олександр із позивним "Рукопашник".

Офіцер, чий підрозділ виконував завдання на Лиманському відтинку фронту в межах масштабної операції “Вівальді”, підкреслив, що затримані українці опинилися в окопах ворога під впливом масованої дезінформації. Зокрема, крім викривленого висвітлення окупації, російські медіа активно фокусуються на демонізації українських ТЦК.

Зі свого боку, міжнародні інституції, включно з ООН, неодноразово фіксували та документували примусові призовні кампанії та агітацію до підписання контрактів із міноборони РФ на загарбаних територіях.

"На жаль, немає в людей розуміння, що люди з окупованих територій росіянам потрібні лише для того, щоб поповнити свої ресурси", — констатував "Рукопашник".

Військовий з жалем додав, що попри регулярні застереження та роз'яснення, інформаційна робота з мешканцями в окупації просувається важко. Водночас успішне завершення операції “Вівальді” силами Третього армійського корпусу та суміжних бригад, в ході якої вдалося деокупувати 277 кв. кілометрів Донеччини, повністю перекреслило стратегічні наміри РФ щодо оточення Слов'янська та Краматорська.



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