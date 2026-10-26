Операція “Вівальді”: кого масово виявляють серед полонених окупантів

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Недилько Ксения
Жителі тимчасово окупованих регіонів України все частіше стають інструментом для покриття кадрового голоду в лавах російських збройних сил. Захисники України зазначають, що кремлівська пропагандистська машина продовжує ефективно навіювати місцевому населенню міфи про "визволення" та дискредитувати українські органи влади, внаслідок чого дехто з громадян досі плекає ілюзії, ніби бойові дії їх не торкнуться.
Полонені РФ на Лиманському напрямку. Фото: Третій АК
Офіцер, чий підрозділ виконував завдання на Лиманському відтинку фронту в межах масштабної операції “Вівальді”, підкреслив, що затримані українці опинилися в окопах ворога під впливом масованої дезінформації. Зокрема, крім викривленого висвітлення окупації, російські медіа активно фокусуються на демонізації українських ТЦК.
Зі свого боку, міжнародні інституції, включно з ООН, неодноразово фіксували та документували примусові призовні кампанії та агітацію до підписання контрактів із міноборони РФ на загарбаних територіях.
Військовий з жалем додав, що попри регулярні застереження та роз'яснення, інформаційна робота з мешканцями в окупації просувається важко. Водночас успішне завершення операції “Вівальді” силами Третього армійського корпусу та суміжних бригад, в ході якої вдалося деокупувати 277 кв. кілометрів Донеччини, повністю перекреслило стратегічні наміри РФ щодо оточення Слов'янська та Краматорська.