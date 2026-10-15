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Операція "Вівальді" була лише початком: експерт приголомшив заявою про нечувані проблеми Путіна в Украна

Звільнення 101 квадратного кілометра території може посилити удари українських дронів по російському тилу та ускладнити спроби противника обійти оборону на Слов’янському напрямку.

15 жовтня 2026, 13:00
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Клименко Елена








Сили оборони України під час четвертого етапу операції "Вівальді" звільнили ще 101 квадратний кілометр території. Йдеться, зокрема, про населені пункти Зелена Долина, Липове та Колодязі. Військовий експерт Павло Нарожний пояснив, що значення цієї операції полягає не лише у поверненні українських земель, а й у можливості посилити удари по російських військах у тилу.

Операція "Вівальді" була лише початком: експерт приголомшив заявою про нечувані проблеми Путіна в Украна

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, звільнені території відкривають додаткові можливості для роботи українських операторів безпілотників. Це дає змогу наближати позиції запуску ударних засобів і завдавати ударів по логістиці та інших цілях противника.

"На цих усіх територіях знаходяться наші дронщики. Для них це дуже зручно, щоб запускати звідти наші мідстрайки. І це підсилює удари по тилу росіян", — пояснив Нарожний. 

Водночас операція має важливе значення для стримування російського наступу на Слов’янському напрямку. Як зазначив експерт, російські війська намагаються просуватися не лише лобовими атаками, а й створювати флангові охоплення, щоб обійти українську оборону. За його оцінкою, дії Сил оборони на північній ділянці допомогли зірвати один із таких задумів.

Нарожний також припустив, що нинішній етап операції може передувати наступним діям українських військових. Водночас він наголосив, що поки не можна визначити, якою буде подальша операція та коли вона розпочнеться.

"Тому я думаю, що "Вівальді", цей четвертий етап, буде якоюсь прелюдією до іншої операції", — зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що російська економіка може зіткнутися з дедалі серйознішими проблемами через втрату ринків збуту та тиск на енергетичний сектор. Таку думку висловив політтехнолог Тарас Загородній, коментуючи політику президента США Дональда Трампа щодо Росії.   



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=nUrYdPPskhc
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