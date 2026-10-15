Операція "Вівальді" була лише початком: експерт приголомшив заявою про нечувані проблеми Путіна в Украна



















Сили оборони України під час четвертого етапу операції "Вівальді" звільнили ще 101 квадратний кілометр території. Йдеться, зокрема, про населені пункти Зелена Долина, Липове та Колодязі. Військовий експерт Павло Нарожний пояснив, що значення цієї операції полягає не лише у поверненні українських земель, а й у можливості посилити удари по російських військах у тилу.

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За словами експерта, звільнені території відкривають додаткові можливості для роботи українських операторів безпілотників. Це дає змогу наближати позиції запуску ударних засобів і завдавати ударів по логістиці та інших цілях противника.

"На цих усіх територіях знаходяться наші дронщики. Для них це дуже зручно, щоб запускати звідти наші мідстрайки. І це підсилює удари по тилу росіян", — пояснив Нарожний.

Водночас операція має важливе значення для стримування російського наступу на Слов’янському напрямку. Як зазначив експерт, російські війська намагаються просуватися не лише лобовими атаками, а й створювати флангові охоплення, щоб обійти українську оборону. За його оцінкою, дії Сил оборони на північній ділянці допомогли зірвати один із таких задумів.

Нарожний також припустив, що нинішній етап операції може передувати наступним діям українських військових. Водночас він наголосив, що поки не можна визначити, якою буде подальша операція та коли вона розпочнеться.

"Тому я думаю, що "Вівальді", цей четвертий етап, буде якоюсь прелюдією до іншої операції", — зазначив військовий експерт.

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