Олешки можуть стати прикриттям для пекельного наступу РФ: озвучено тривожнй сценарій



















Гуманітарна операція з порятунку жителів окупованих Олешок може стати для Кремля не лише пропагандистським приводом, а й можливістю скористатися ситуацією у власних військових інтересах. Зокрема, Росія може використати паузу для перегрупування сил і підготовки до можливих дій у напрямку Херсона. Таку думку висловив журналіст-публіцист і політичний оглядач Віталій Портников.

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За його оцінкою, Володимир Путін міг подати гуманітарну місію як жест власної турботи про людей, водночас створивши для Дональда Трампа можливість продемонструвати нібито дипломатичний успіх. Російська пропаганда, як зазначив журналіст, уже представляє події в Олешках як порятунок російських громадян від українських дій.

"Путіну перед виборами до Конгресу Сполучених Штатів потрібно було дати Дональду Трампу щось, що ніяк не впливало б на позиції російських збройних сил на лінії фронту, але допомогло б Трампу продемонструвати свої миротворчі успіхи. І це було зроблено в такій, я б сказав, навіть благородній формі: ми допомагаємо мешканцям Олешок уникнути голодної смерті на прохання першої леді", — заявив Портников.

Водночас журналіст застеріг від перебільшення значення цієї операції для перспектив миру. Він наголосив, що порятунок людей в Олешках не скасовує російських ударів по інших українських містах і не змінює характеру війни. Окрему небезпеку, на його думку, становить можливість використання гуманітарної паузи для військових цілей.

"Це ніяк не впливає на ситуацію на лінії фронту. Другий момент — ми вже маємо інформацію, що росіяни передислоковують сили завдяки цьому перемир’ю, готуючись до можливого штурму Херсона. А третій момент — сама російська пропаганда подає ситуацію в Олешках як звільнення громадян Російської Федерації від ударів українців", — зазначив оглядач.

Портал "Коментарі" вже писав, що реальний переговорний процес між Україною, Росією та США поки не став ближчим, а сама зустріч представників трьох країн після 4 листопада залишається під питанням.