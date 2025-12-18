Окупанти жорстко атакували Кривий Ріг: масштаби завданих пошкоджень вражають

У ніч на 18 грудня російські сили знову обстріляли українські міста, цього разу постраждав приватний сектор Кривого Рогу. Про рух ворожих безпілотників над містом повідомляли Повітряні сили, зазначив керівник Дніпропетровської ОВА.

Атака дронами. Фото: 24 Канал

Ввечері 17 грудня в місті прозвучали сигнали повітряної тривоги – монітори фіксували наближення БпЛА. Близько 23:37 очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про влучення ворожих цілей у житловий сектор. У ПвК "Схід" уточнили, що над Дніпропетровщиною було збито 8 російських безпілотників, з яких 5 виявилися у повітряному просторі Кривого Рогу.

Рятувальні служби оперативно прибули на місце події, а вже о 00:50 пожежу ліквідували. Для допомоги постраждалим було розгорнуто спеціальний штаб, а будівельні матеріали з міського резерву доставили орієнтовно протягом години. Мешканці, чиї оселі були пошкоджені, можуть звернутися до штабу для оформлення заяв на допомогу.

У результаті атаки зайнялися господарські споруди, було пошкоджено 14 житлових будинків, будівлю культури, адміністративну споруду, гаражі, лінії електропередач та газопровід. У деяких будинках тимчасово відсутнє електропостачання, проте фахівці вже працюють над його відновленням.

Станом на ранок 18 грудня Вілкул повідомив про чотирьох постраждалих: дві жінки віком 67 та 71 року та два чоловіки – 58 та 83 роки. Наразі госпіталізована одна жінка у стані середньої важкості.

Водночас очільник Ради оборони міста запевнив, що всі міські служби, транспорт, лікарні та соціальні установи працюють у звичному режимі. Місто продовжує координувати дії для забезпечення безпеки громадян і відновлення пошкодженої інфраструктури.

Як вже писали "Коментарі", літак, на якому прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Брюсселя для участі в саміті ЄС, отримав серйозні пошкодження та більше не може використовуватися для польотів. За словами Фіцо, інцидент стався відразу після прибуття делегації до аеропорту, коли транспортний засіб із трапом зачепив повітряне судно, пошкодивши його настільки, що подальші польоти стали неможливими.