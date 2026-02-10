Окупанти вкотре перевершили себе: страшний удар вбив матір і дитину

У місті Слов'янськ Донецької області внаслідок авіаударів російських загарбників загинули щонайменше двоє людей, ще семеро отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Фото: з відкритих джерел

"Дві людини загинули і семеро поранені внаслідок сьогоднішніх авіаударів по Слов'янську", – зазначив Філашкін.

За його даними, серед загиблих – 11-річна дівчинка та її мати, а серед поранених є семирічна дитина.

Очільник ОВА додав, що всі відповідальні служби оперативно реагують на атаку, ведеться оцінка масштабу руйнувань і уточнюється точна кількість постраждалих.

"Кожен день для Донеччини приносить нові воєнні злочини росіян. Удари по мирних містах, по домівках, по дітях – це терор без будь-якого виправдання", – підкреслив Філашкін.

Це вже не перший випадок ударів по цивільних об’єктах у регіоні. 8 лютого російські війська обстріляли Краматорськ, внаслідок чого загинула одна людина, ще двоє дістали поранень. Ворог влучив у спальний район міста, пошкоджено сім багатоповерхівок.

Військовий оглядач Денис Попович зазначає, що наразі прогнозувати початок масштабних боїв за Слов'янськ і Краматорськ немає сенсу. На його думку, окупантам необхідно виконати низку проміжних завдань, серед яких захоплення Лиману, завершення боїв за Покровсько-Мирноградську агломерацію та взяття Костянтинівки.

