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Окупанти випробували новий роботизований танк: що про нього відомо

Бойову машину на базі Т-72/Т-90 показали під час навчань "Центр-2026". Вона призначена насамперед для дій у міській забудові та може керуватися дистанційно

3 жовтня 2026, 12:08
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Кравцев Сергей

Росія продемонструвала новий роботизований штурмовий танк "Штурм" під час військових навчань "Центр-2026". Бойова машина була помічена на Чебаркульському полігоні Челябінської області. Про її появу повідомляє російське підприємство "Урал-ВагонЗавод".

Окупанти випробували новий роботизований танк: що про нього відомо

Танк Штурм. Фото: з відкритих джерел

Розробка "Штурму" ведеться вже кілька років. Вперше про створення важкого штурмового комплексу для боїв у міській місцевості на підприємстві розповідали ще 2018 року. 2025-го у відкритому доступі з'явилося відео машини, проте його якість не дозволяла докладно розглянути конструкцію.

Основою нового комплексу стали радянські та російські танки сімейства Т-72/Т-90. "Штурм" отримав 125-мм зброю з укороченим стволом, яку розробники пов'язують з особливостями боїв на невеликих дистанціях. Конструкція також передбачає бульдозерний відвал – його передбачається використовувати для розчищення завалів та просування у зруйнованій міській забудові.

Ще однією особливістю машини став круговий захист від протитанкових гранатометів. Разом із роботизованим танком на навчаннях продемонстрували безпілотний варіант бойової машини підтримки танків (БМПТ).

За задумом російських розробників, Штурм повинен діяти в перших ешелонах наступу в місті. Передбачається, що машина зможе виявляти вогневі позиції у міській забудові та вражати виявлені цілі.

Управління танком передбачено у двох варіантах. У машині можуть бути члени екіпажу, проте передбачена і дистанційна робота. Для застосування "Штурму" в повністю безпілотному режимі потрібна окрема пілотована машина, яка забезпечує керування роботизованою бойовою платформою.

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