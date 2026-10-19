Окупанти «Геранню» вбили немовля просто у візочку: ще дві жінки загинули — моторошні деталі

Російські війська атакували безпілотником центральний парк у селищі Нова Водолага Харківської області. Унаслідок удару загинули троє людей, серед них — немовля, яке перебувало в дитячому візочку. Ще щонайменше 14 людей дістали поранення, зокрема семеро дітей.

Фото: з відкритих джерел

Про наслідки російської атаки 19 жовтня повідомив голова Міністерства внутрішніх справ України Іван Вигівський. За його словами, удар припав на місце, де в той момент перебувало багато людей, зокрема родини з дітьми.

"Окупанти безпілотником вдарили по центральному парку Нової Водолаги — в момент, коли там було багато людей, зокрема родин із дітьми", — зазначив очільник МВС.

Він уточнив, що внаслідок атаки загинули дві жінки та немовля. Щонайменше 14 людей отримали поранення, серед постраждалих — семеро дітей.

Водночас директор обласного центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта повідомив "Суспільному", що уламкових поранень зазнали дев’ятеро дорослих і шестеро дітей. Інформація про постраждалих уточнюється.

Після удару на місце події прибули екстрені служби. За словами Івана Вигівського, фахівці надають постраждалим домедичну допомогу та обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Голова МВС назвав атаку черговим російським ударом по цивільному населенню та наголосив, що обстріл парку, де перебували родини з дітьми, не мав жодного військового сенсу.

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