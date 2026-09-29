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«Окупанти думали, що це підкріплення»: як штурмовики розгромили ворога хитрістю

«Троянські коні» на Лиманщині: бійці 3-ї ОШБр перетворили радянську бронетехніку на потужну вибухівку

29 вересня 2026, 11:32
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Недилько Ксения

Воїни Третьої окремої штурмової бригади провели унікальну диверсійну операцію у рамках "Вівальді" на Лиманському напрямку. Завдяки хитрому маневру, розробленому командиром Андрієм Білецьким, українським захисникам вдалося ліквідувати важливі об'єкти противника в районах населених пунктів Нове та Катеринівка.

«Окупанти думали, що це підкріплення»: як штурмовики розгромили ворога хитрістю

Скриншот з відео

Для реалізації цього замислу штурмовики використали нестандартний підхід, перетворивши два старі радянські БТРи на наземні роботизовані комплекси (НРК). Обидві машини доверху начинили вибуховою речовиною та дистанційно спрямували безпосередньо в тил російських загарбників.

Окупанти до останнього не підозрювали, яка небезпека на них суне. Поки особовий склад ворога перебував у повній впевненості, що до них на позиції під'їхало підкріплення, безпілотна техніка впритул наблизилася до найміцніших оборонних укріплень росіян.

"Сила підриву цих машин була практично еквівалентною вибуху авіабомби КАБ, — розповідають деталі операції у пресслужбі бригади, наголошуючи на колосальних руйнуваннях: — Завдяки цьому точковому удару "Трійка" вщент розгромила ворожий вузол зв’язку та управління".

Військові експерти та самі бійці вже назвали цей успішний наступ справжнім проявом сучасного воєнного мистецтва. Дистанційні "троянські БТРи" дозволили виконати надскладне бойове завдання без жодного ризику для життя українських екіпажів, завдавши при цьому максимальних збитків командній структурі окупаційних військ на цій ділянці фронту.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Третій армійський корпус деокупував понад 50 квадратних кілометрів землі на Донеччині.



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