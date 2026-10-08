Одне "ні" Зеленського Трампу стане найбільшою катастрофою для України у війні: наслідки шокують кожного

Заяви Дональда Трампа про бажання негайно зупинити війну в Україні розбиваються об непохитну позицію українського керівництва, яке відмовляється від юридичного визнання окупованих територій чи капітуляційних умов Кремля. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що суверенітет і безпека країни не можуть бути предметом торгівлі. Однак Трамп звик діяти як бізнесмен, для якого принципове "ні" є лише початком торгів або підставою для радикального зміщення акцентів. Чи готовий Вашингтон переступити через інтереси Києва, якщо Зеленський категорично відмовиться від запропонованого компромісу? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту ChatGPT, Вашингтон, імовірно, спробує посилити політичний та дипломатичний вплив на Київ, закликаючи його до більшої гнучкості заради припинення бойових дій. Водночас Трамп може вимагати поступок і від Москви, якщо саме позиція Кремля блокуватиме переговори. Для України важливо, щоб її відмова від неприйнятних умов не була використана Росією як аргумент для скорочення американської підтримки. Водночас надмірний тиск з боку США здатен ускладнити відносини між Вашингтоном і Києвом.

Іншим можливим кроком може стати перегляд американської військової допомоги або запровадження додаткових умов для її отримання. Проте навіть такий тиск не гарантує, що Зеленський погодиться на невигідний для України варіант. Багато залежатиме й від позиції Путіна: якщо Кремль вимагатиме не компромісу, а фактичної капітуляції України, простору для домовленостей буде значно менше.

Чат-бот Grok наголошує, що у Трампа є кілька інструментів, за допомогою яких він може впливати на позицію Києва. Найвагомішим із них залишається американська військова та фінансова підтримка. Вашингтон теоретично може переглянути обсяги постачання ППО, боєприпасів і далекобійного озброєння або поставити подальшу допомогу в залежність від певних політичних рішень.

Водночас Трамп може використовувати й економічні інструменти, зокрема перегляд санкційної політики та відносин із Росією. Проте навіть максимальний тиск Вашингтону не означає автоматичної згоди Києва на будь-які умови. Українська влада змушена враховувати позицію суспільства, армії та питання безпеки після завершення бойових дій. Тому можливими виглядають тактичні домовленості, наприклад щодо обмінів чи припинення окремих ударів, але значні територіальні поступки або відмова від гарантій безпеки залишаються значно складнішим питанням.

Чат-бот Copilot наполягає, що якщо Київ відмовиться від запропонованих компромісів, Дональд Трамп, найімовірніше, спочатку спробує посилити політичний та дипломатичний тиск. США залишаються одним із головних партнерів України, тому позиція Вашингтону має значний вплив на подальший перебіг міжнародних дискусій. Білий дім може активізувати переговори із залученням європейських союзників, намагаючись сформувати спільний підхід Заходу та переконати Київ, що пошук компромісу може бути менш ризикованим, ніж тривале продовження війни. Водночас Вашингтон може переглянути умови окремих напрямів підтримки, пов’язавши їх із дипломатичними кроками.

Проте можливості американського тиску не безмежні. Україна може наполягати на власних безпекових інтересах і відмовлятися від рішень, які вважає неприйнятними. Надмірний тиск із боку США здатен викликати спротив як у Києві, так і серед окремих європейських партнерів. Водночас, якщо Україна залишатиметься непохитною, а Москва не демонструватиме готовності до компромісів, Трамп може змінити тактику та зосередити основний дипломатичний вплив на Кремлі.

Загалом усі три моделі ШІ переконані, що категорична відмова Зеленського від поступок поставить Трампа перед складним вибором між дипломатичною помстою та страхом виглядати слабким перед геополітичними опонентами. Скорочення американської підтримки стане важким випробуванням для України, проте воно не змусить Київ підписати капітуляцію. У разі тиску з боку США єдиним виходом для України залишиться максимальна консолідація з європейськими партнерами, розбудова власного ОПК і доведення Вашингтону, що мир без справедливих гарантій є лише відстрочкою ще більшої війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що дискусії про те, на які поступки Україні варто піти заради завершення війни, не мають сенсу, якщо Росія не готова до реальних домовленостей. Таку думку висловив політичний оглядач Віталій Портников.