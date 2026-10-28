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Один не вистоїть проти двох: розкрито страшну небезпеку зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна

Олексій Гарань вважає, що без європейських союзників Україна може опинитися у вкрай невигідному становищі під час переговорів із Трампом і Путіним

28 жовтня 2026, 13:25
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Клименко Елена

Можлива тристороння зустріч президентів України, США та Росії без участі європейських союзників може створити серйозні ризики для Києва. За такого формату Україна ризикує опинитися в невигідному становищі за столом переговорів і зіткнутися з тиском одразу двох лідерів. Про це заявив професор політології НаУКМА, науковий радник Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань.

Один не вистоїть проти двох: розкрито страшну небезпеку зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна

Фото: з відкритих джерел

Експерт звернув увагу на невизначеність щодо організації такої зустрічі. Раніше розглядалася можливість проведення переговорів під час саміту G20, однак, за його словами, Володимир Зеленський, наскільки відомо, не отримав запрошення, тоді як Володимир Путін нібито планує взяти участь у заході.

"Я зараз не зовсім можу зрозуміти, як може відбутися ця зустріч, навіть суто технічно. Ну так, її можна організувати. (...) Однак важко прогнозувати, що буде спеціально організована окрема зустріч до того часу", — зазначив Гарань. 

Водночас політолог наголосив, що найбільше його непокоїть не сам факт переговорів, а можливий баланс сил між учасниками. На його думку, без європейських партнерів українська сторона може опинитися в ситуації, коли їй доведеться протистояти спільній позиції Вашингтона і Москви. 

"Я завжди висловлював і висловлюю занепокоєння щодо можливих результатів такої зустрічі. Тобто ми можемо бути в ситуації, коли один проти двох. Ми не маємо виключати таку можливість. Я насправді побоююся такої зустрічі за участі Трампа, Зеленського і Путіна", — підкреслив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що керівник Офісу президента України Кирило Буданов заперечив інформацію про нібито суперечку зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом під час переговорів. Він заявив, що повідомлення про деталі спілкування не відповідають дійсності, та звернув увагу на інформаційні атаки, спрямовані проти мирного процесу.



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Джерело: https://espreso.tv/peregovori-z-rf-tse-bude-situatsiya-koli-odin-proti-dvokh-garan-pro-riziki-zustrichi-zelenskogo-trampa-ta-putina
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