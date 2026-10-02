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Новий ракетний козир Києва вже в бою: перші подробиці удару балістикою по РФ

Україна заявила про перше бойове застосування власної балістичної ракети

2 жовтня 2026, 07:28
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Кравцев Сергей

Україна 1 жовтня заявила про перше застосування вітчизняної балістичної ракети FP-7 у бойових умовах. За інформацією The Wall Street Journal, удару було завдано по російському об'єкту на окупованій території України. Точних результатів атаки поки що публічно не розкрито.

Новий ракетний козир Києва вже в бою: перші подробиці удару балістикою по РФ

Балістична ракета. Фото: з відкритих джерел

Поява FP-7 може стати новим етапом розвитку української ракетної програми. Як зазначає WSJ, балістичні ракети рухаються складною високошвидкісною траєкторією і значно важче перехоплюються. У випадку FP-7 йдеться про дальність близько 155 миль, висоту польоту до 37 миль та бойову частину масою приблизно 440 фунтів.

Така зброя здатна розширити перелік цілей, доступних для поразки. Зокрема, балістичні ракети можуть застосовуватися проти укріплених об'єктів, бункерів та мостів, яким складніше завдати істотних збитків звичайними далекобійними безпілотниками.

Проте основним обмеженням залишається виробництво. Виготовлення балістичних ракет потребує складних систем наведення та спеціальних матеріалів, здатних витримувати екстремальні навантаження та температури при польоті. За даними WSJ, українська оборонна промисловість наразі стикається з нестачею фінансів та виробничих потужностей, що може обмежити обсяг випуску FP-7.

Україна вже наростила можливості в інших напрямках ракетного озброєння. В арсеналі країни знаходяться власні крилаті ракети, включаючи "Нептун" та "Фламінго", а також широкий спектр ударних та розвідувальних безпілотників.

На цьому фоні перший бойовий запуск FP-7 має значення не лише як окрема атака, а й як демонстрація розширення можливостей українського ВПК. Наскільки широко нова зброя зможе застосовуватися на фронті та в ударах по російських об'єктах, залежатиме насамперед від темпів її виробництва та доступності необхідних ресурсів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Зеленський показав відео першого удару українською балістичною ракетою FP-7.




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Джерело: https://www.wsj.com/world/europe/ukraine-fires-hard-to-stop-ballistic-missile-for-first-time-d93138b4
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