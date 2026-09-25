Новий етап війни Путіна стане параліччом для України: експерт приголомшив нюансом

Росія перейшла до нового етапу атак на українську телекомунікаційну інфраструктуру. Йдеться про удари по дата-центрах, вузлах зв'язку та інших об'єктах, від яких залежить стабільність цифрових сервісів. Через це українців можуть очікувати локальні перебої з інтернетом і мобільним зв'язком, однак повністю паралізувати мережу буде складно. Про це в ефірі програми "Що далі?" на Еспресо заявив телеком-експерт Анатолій Фроленков.

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За його словами, російські удари по телекомунікаційній інфраструктурі створюють нові ризики для українців, оскільки пошкодження окремих об'єктів може безпосередньо впливати на роботу цифрових сервісів.

"Це можна вважати певним новим етапом, коли Росія починає системно виносити дата-центри, вузли зв'язку, просто фізично їх знищувати. Справимося із цим. Це буде нелегко, тому що фізично все руйнується. Але я впевнений, що ми це витримаємо. Будуть перебої, буде нелегко", — сказав Фроленков.

Водночас експерт не очікує повного зникнення інтернету по всій Україні. Однією з причин він називає розподіленість телекомунікаційної системи та велику кількість операторів.

"Повністю погасити мережі дуже важко. Ніколи не кажу ніколи, звичайно, є різні форс-мажори. Але щоб повністю зник інтернет — швидше ні", — пояснив він.

За словами Фроленкова, в Україні працюють понад тисяча операторів фіксованого зв'язку. Така структура, на його думку, підвищує стійкість системи, оскільки пошкодження одного вузла або оператора не обов'язково означає масштабний збій для всієї країни.

Водночас українцям варто підготуватися до ситуацій, коли через пошкодження інфраструктури можуть тимчасово не працювати банкомати, окремі сервіси чи онлайн-платформи. Експерт радить мати готівку, копії важливих документів і зберігати необхідну інформацію не лише у хмарі.

Окремо Фроленков рекомендує подбати про резервний зв'язок — мати SIM-картки різних операторів, а за можливості підключити двох провайдерів фіксованого інтернету.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри численні заяви про можливі переговори між Україною, США та Росією, реальних ознак готовності Кремля до припинення війни поки недостатньо.