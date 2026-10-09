Нові межі областей замість поступок Донбасом: експерт попередив про нову жорстку вимогу Трампа



















Українська делегація вирушила до Сполучених Штатів, щоб обговорити активізацію дипломатичних зусиль і можливі кроки до завершення війни з Росією. Однак очікувати швидкого прориву поки не варто. Політолог Ігор Рейтерович сумнівається, що адміністрація президента США Дональда Трампа наразі має чітку стратегію, яка дозволить досягти реального прогресу в переговорах.

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Оцінюючи перспективи цих контактів, Рейтерович закликав не покладати на них надмірних сподівань. На його думку, ключове питання полягає в тому, чи готовий Вашингтон чинити системний тиск на Москву, аби змусити Кремль рухатися до реального завершення війни.

"Я би поки не покладав супер великих якихось надій на те, що відбудеться в Сполучених Штатах. Чому? Тому що поки не видно, що у Трампа є якийсь системний підхід до цієї проблеми, що він готовий головне тиснути на Російську Федерацію", — заявив політолог.

Водночас Рейтерович звернув увагу на можливу участь у зустрічах представників європейських країн. За його словами, до переговорного процесу можуть долучитися радники з питань національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини. Експерт вважає це позитивним сигналом для України, оскільки присутність європейських партнерів може мати значення для обговорення подальших кроків.

Окремо політолог прокоментував чутки про можливе обговорення зміни адміністративних меж українських областей у контексті російських вимог щодо Донбасу. Йдеться про припущення, що такий варіант можуть розглядати як один зі способів пошуку домовленостей із Кремлем. Однак підтверджень, що ця ідея справді є частиною переговорного порядку денного, експерт не навів.

"До таких чуток є сенс прислухатися, оскільки інформація виглядає не те що неочікуваною — такі розмови раніше ходили в нашому політикумі", — зазначив Рейтерович.

Водночас він підкреслив, що наразі складно оцінити, наскільки подібний сценарій реалістичний.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків у межах планів стійкості. На тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі глава держави наголосив, що затримки з підготовкою регіонів до зими є неприпустимими.