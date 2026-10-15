Нова загроза з повітря: розслідувачі виявили потужну базу окупантів під запуск новітніх «Герань-5»

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Недилько Ксения
Російська Федерація у рекордно короткі терміни, всього за один місяць, побудувала новий спеціалізований дронопорт "Міллерово" з метою суттєвого нарощування інтенсивності повітряних ударів по території України. Про це повідомили аналітики та OSINT-розслідувачі, які зафіксували появу нового мілітарного об'єкта за допомогою супутникових знімків та розвідки на основі відкритих даних.
Герань-5. Ілюстративне фото
Зведена військова база розрахована на обслуговування та масований випуск новітніх модифікацій далекобійних безпілотних літальних апаратів. Ворог прагне максимально автоматизувати та пришвидшити процес підготовки повітряних нападів.
За оцінками фахівців, створення такого автономного комплексу в безпосередній близькості до українських кордонів свідчить про наміри Кремля не просто продовжувати, а радикально масштабувати практику щоденного повітряного терору. Головним призначенням об'єкта "Міллерово" є забезпечення безперебійного випуску розвідувально-ударних дронів типу "Герань-5". Оновлена інфраструктура дозволяє загарбникам одночасно готувати до зльоту десятки смертоносних апаратів, що створює додаткове серйозне навантаження на українську систему протиповітряної оборони під час комбінованих атак.
"Герань-5" є новою російською модифікацією далекобійних ударних безпілотників, розробленою для виснаження української системи протиповітряної оборони через масштабування повітряних атак. Особливістю серії є інтеграція навігаційних систем для координації комбінованих нальотів разом із дронами-імітаторами.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, чим небезпечне для України відключення Старлінку.