Нова загроза з повітря: розслідувачі виявили потужну базу окупантів під запуск новітніх «Герань-5»

Російська Федерація у рекордно короткі терміни, всього за один місяць, побудувала новий спеціалізований дронопорт "Міллерово" з метою суттєвого нарощування інтенсивності повітряних ударів по території України. Про це повідомили аналітики та OSINT-розслідувачі, які зафіксували появу нового мілітарного об'єкта за допомогою супутникових знімків та розвідки на основі відкритих даних.

Герань-5. Ілюстративне фото

Зведена військова база розрахована на обслуговування та масований випуск новітніх модифікацій далекобійних безпілотних літальних апаратів. Ворог прагне максимально автоматизувати та пришвидшити процес підготовки повітряних нападів.

"Там знаходиться 8 місць під пускові установки, — зазначають експерти-осінтери, деталізуючи внутрішню інфраструктуру та високу пропускну здатність новозбудованого військового вузла, — та 32 місця підготовки БпЛА до пуску".

За оцінками фахівців, створення такого автономного комплексу в безпосередній близькості до українських кордонів свідчить про наміри Кремля не просто продовжувати, а радикально масштабувати практику щоденного повітряного терору. Головним призначенням об'єкта "Міллерово" є забезпечення безперебійного випуску розвідувально-ударних дронів типу "Герань-5". Оновлена інфраструктура дозволяє загарбникам одночасно готувати до зльоту десятки смертоносних апаратів, що створює додаткове серйозне навантаження на українську систему протиповітряної оборони під час комбінованих атак.

"Герань-5" є новою російською модифікацією далекобійних ударних безпілотників, розробленою для виснаження української системи протиповітряної оборони через масштабування повітряних атак. Особливістю серії є інтеграція навігаційних систем для координації комбінованих нальотів разом із дронами-імітаторами.

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