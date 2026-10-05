Нова війна в Україні в рази перевершить агресію Путіна: експерт дав вкрай тривожний прогноз



















В Україні поступово формується електоральний запит на політичні сили, які виступатимуть за якнайшвидше завершення війни та компроміси з Росією. Політики вже намагаються зайняти цю нішу, а під час майбутніх виборів вона може стати одним із головних об’єктів боротьби. Таку думку висловив керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко.

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Він звернув увагу на активізацію окремих політиків, які дедалі частіше говорять про компроміси, переговори та необхідність змінити підхід України до війни.

За словами Денисенка, така активність пов’язана не лише з поточною політикою, а й із підготовкою до майбутньої боротьби за виборців.

"Якщо в суспільстві є запит, значить, в принципі, буде війна за цей електорат. Буде війна за те, хто стане лідером цієї примирливої частини українського суспільства", — заявив експерт.

Він прогнозує, що цей сегмент виборців нікуди не зникне навіть після завершення бойових дій. Навпаки, політичні сили можуть спробувати об’єднати навколо нього власні проєкти.

Денисенко зазначив, що вже зараз з’являються розмови про умовну "партію ухилянтів" або "партію капітулянтів". На його думку, згодом така політична ніша може оформитися у парламентську фракцію чи навіть кілька партій.

"Ми будемо це переживати ще достатньо довго. Тобто ця умовна партія в парламенті, фракція імені Гончаренка, Гетьманцева, Терехова, там ще когось, можливо, — це те, до чого вже треба просто розуміти, що воно таки на нас очікує", — сказав він.

Експерт також наголосив, що в суспільстві існує значна частина людей, які втомилися від війни та шукатимуть політичного представника своїх настроїв. Саме за цей електорат, на його думку, найближчими роками розгорнеться серйозна боротьба.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія зберігає плани щодо наступу на Запоріжжя, однак найближчими місяцями окупаційна армія, ймовірно, не намагатиметься брати місто масштабним штурмом.