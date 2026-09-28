Нова тактика ударів Путіна стане страшним хаосом для України: експерт шокував перспективами



















Росія розширює перелік цілей під час ударів по Україні, приділяючи дедалі більше уваги цифровій інфраструктурі. Зокрема, під атакою опиняються дата-центри та об’єкти, пов’язані з роботою інтернету. Політичний експерт Андрій Городницький вважає, що така тактика може бути частиною підготовки РФ до нової зимової кампанії.

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За його словами, російська сторона нині накопичує більше засобів ураження, ніж використовує безпосередньо, а можливостей для масованих атак у неї стає більше.

"Вони дійсно з кожним днем мають більше можливостей щодо того, щоб наносити ті чи інші удари. І фактично вони зараз накопичують більше можливостей для зими, ніж те, що вони зараз застосовують. Тому що зараз не летить така велика кількість, але у зв’язку з тим, що в нас немає максимальної кількості засобів для того, щоб відбити ці атаки, ми дуже часто бачимо прильоти", — зазначив Городницький.

Окремо експерт прокоментував удари по дата-центрах. За його словами, фахівці очікували появи такої загрози ще раніше, тому частину важливої інфраструктури вже перенесли або продублювали в інших середовищах.

Водночас Городницький підкреслює, що Росія дедалі менше намагається приховувати характер своїх атак по цивільній інфраструктурі.

"Якщо раніше вони намагалися приховувати те, що вони б’ють по цивільних об’єктах, то зараз вони взагалі не приховують. Вони розказують про те, що це наші цільові об’єкти, які фактично будуть знищені будь-яким чином. Це бізнеси, ринки, дата-центри, заправки", — сказав експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що європейське фінансування закупівлі українського озброєння може створити серйозні труднощі для вітчизняного виробництва безпілотників. Йдеться про вимогу, за якою частка китайських компонентів у собівартості продукції не повинна перевищувати 35%. На потенційні наслідки такого підходу звернув увагу директор з розвитку оборонного підприємства та офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський.