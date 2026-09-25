Західна фінансова допомога залишається одним із ключових факторів стабільності української економіки під час війни. Водночас дедалі частіше лунають сигнали про необхідність прискорення реформ, посилення боротьби з корупцією та зміцнення державних інституцій. Але чи може настати момент, коли міжнародні партнери втратять терпіння й почнуть скорочувати підтримку через невиконані зобов'язання? Видання "Коментарі" дізнавалося думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Grok вважає, що Захід уже тривалий час пов’язує фінансову та військову підтримку України з проведенням реформ. Серед ключових вимог залишаються боротьба з корупцією, зміни у судовій системі, прозоре управління державними компаніями та ефективність державних інституцій. Водночас темпи реформ не завжди відповідають очікуванням партнерів, тоді як потреби України через війну постійно зростають. Це створює додаткове напруження у відносинах із союзниками, які хочуть бачити не лише використання наданих коштів, а й реальні системні зміни.

Найімовірніше, Захід не припинятиме підтримку України повністю, але умови її отримання можуть стати значно жорсткішими. Фінансування можуть розподіляти частинами, прив’язувати до конкретних реформ і посилювати контроль за використанням коштів. США можуть скоротити частину прямої бюджетної допомоги, тоді як більшу відповідальність візьме на себе Європа. Частину ресурсів також можуть спрямовувати безпосередньо на оборону, енергетику чи гуманітарні програми.

Чат-бот Gemini переконаний, що найбільш реалістичним виглядає сценарій, за якого західна підтримка не припиниться, але отримувати її Україні стане складніше. Нові кошти можуть надходити частинами, із затримками та за умови виконання чітких показників щодо реформ і прозорості. Це означатиме посилення контролю за використанням допомоги та необхідність регулярно підтверджувати результати.

Повного згортання допомоги, ймовірно, намагатимуться уникнути, оскільки партнери враховують умови війни та її вплив на здатність України швидко проводити масштабні зміни. Тому основним інструментом залишатимуться не різке скорочення фінансування, а умови, контроль і поступове стимулювання реформ. Для Києва найбільший ризик полягає у накопиченні недовіри: якщо партнери дедалі частіше фіксуватимуть невиконання домовленостей, це може призвести до затримок коштів, жорсткіших вимог і складнішого погодження нових пакетів підтримки.

Чат-бот ChatGPT зазначає, що найбільш реальним є сценарій не повного припинення західної допомоги, а поступового посилення вимог до її отримання. Партнери можуть продовжувати фінансові програми, але прив’язувати нові транші до конкретних реформ, посилювати контроль або відкладати виплати у разі невиконання домовленостей. Для України це критично важливо, адже зовнішня підтримка залишається одним із ключових джерел фінансування бюджету.

Тому головна небезпека полягає не в одномоментному припиненні допомоги, а в поступовому накопиченні проблем із її надходженням. Якщо реформи системно затягуватимуться, це може ускладнити бюджетне планування, збільшити потребу держави у внутрішніх запозиченнях і посилити фінансове навантаження. Водночас західні партнери зацікавлені у збереженні фінансової стабільності України під час війни, тому повне згортання підтримки не виглядає базовим сценарієм. Швидше йдеться про модель, за якої Київ отримуватиме необхідні ресурси, але ціна доступу до них у вигляді реформ і контролю буде дедалі вищою.

Таким чином усі три моделі ШІ переконані, що найбільш імовірний ризик для України — не повна втрата західного фінансування, а його поступове ускладнення та жорсткіша прив’язка до реформ. Якщо Київ демонструватиме прогрес, навіть із затримками, партнери мають підстави продовжувати підтримку. Якщо ж проблеми стануть системними, фінансування може почати надходити повільніше або частинами. Для України це означає, що реформи під час війни — не лише вимога міжнародних партнерів, а й один із факторів фінансової стійкості держави. Саме тому ключове питання полягає не в тому, чи забере Захід гроші, а наскільки жорсткими стануть умови їх отримання.

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