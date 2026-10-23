Нова ескалація під прикриттям переговорів: що Росія готує Україні в листопаді

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Кречмаровская Наталия
У листопаді має розпочатися новий переговорний трек щодо завершення війни. Однак паралельно з цим може бути значна ескалація.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Українська та американська сторона ще на початку президентства Дональда Трампа наполягала на припиненні вогню. Однак позиція російської сторони — протилежна.
Політолог Володимир Фесенко зазначив, що РФ не погоджується на припиненні вогню як перший крок. Навпаки, у Кремлі не відкидають мирних переговорів, зокрема, щоб домовлятися з Трампом.
За його словами, що про припинення бойових дій під час мирних переговорів говорити поки не доводиться.
Питання, як зазначив політолог, і наскільки тривалими будуть переговори.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яка фраза Зеленського зупинила переговори. Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що під час таємних переговорів президент України обізвав Путіна у своєму дописі і переговори припинилися. Хоча, зазначив політик, тоді обговорювали нормальні умови для України.