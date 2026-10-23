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Нова ескалація під прикриттям переговорів: що Росія готує Україні в листопаді

Політолог Фесенко розповів, чому у Кремлі не погоджуються на припинення вогню

23 жовтня 2026, 19:12
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Кречмаровская Наталия

У листопаді має розпочатися новий переговорний трек щодо завершення війни. Однак паралельно з цим може бути значна ескалація.

Нова ескалація під прикриттям переговорів: що Росія готує Україні в листопаді

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Українська та американська сторона ще на початку президентства Дональда Трампа наполягала на припиненні вогню. Однак позиція російської сторони — протилежна.

Політолог Володимир Фесенко  зазначив, що РФ не погоджується на припиненні вогню як перший крок. Навпаки, у Кремлі не відкидають мирних переговорів, зокрема, щоб домовлятися з Трампом. 

“Це головний інтерес Путіна. Але при цьому Москва не погоджується на припинення бойових дій. І це пояснюється дуже просто. Москва розглядає активні воєнні дії, зокрема і повітряні атаки і по Києву, і по інших містах і регіонах України, як інструмент тиску. Тиску і на нас в першу чергу, і певною мірою на наших західних партнерів, зокрема навіть і на американців. Тому що американцям треба демонструвати домінування Росії. Ось в чому сенс”, — пояснив експерт. 

За його словами, що про припинення бойових дій під час мирних переговорів говорити поки не доводиться. 

Питання, як зазначив політолог, і наскільки тривалими будуть переговори. 

“Чи не буде це просто імітація мирних переговорів. Тут теж є питання. Але, на жаль, паралельно буде відбуватися ескалація воєнних дій з боку Росії, зокрема і продовження повітряних атак і по Києву, і по інших містах, регіонах України”, — резюмував експерт. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яка фраза Зеленського зупинила переговори. Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що під час таємних переговорів президент України обізвав Путіна у своєму дописі і переговори припинилися. Хоча, зазначив політик, тоді обговорювали нормальні умови для України. 



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=FQQMiBLM49I
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