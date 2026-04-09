Нова "буферна зона" в Україні: озвучено важливе застереження щодо плану диктатора

Росія навряд чи зможе реалізувати план зі створення "буферної зони" в Вінницькій області з боку невизнаного Придністров’я. Таку думку в ефірі телеканалу "Київ24" висловив військовий експерт, полковник запасу Збройних Сил України Сергій Грабський.

Експерт підкреслив, що для успішного виконання такого завдання необхідне значне військове угруповання, чого в Придністров’ї, на його думку, немає. За словами Грабського, для створення "буферної зони" потрібні великі сили, які здатні здійснити ефективну операцію. Водночас він сумнівається, що військові, що знаходяться в Придністров'ї, можуть становити серйозну загрозу.

"Зараз на території Придністров'я розташовано від 1,5 до 3 тисяч військових, але чи можуть вони реалізувати такі амбітні плани? Це викликає великі сумніви", — зазначив Грабський.

Він також підкреслив, що для успішного здійснення такої операції доведеться вступити у бойові дії з підрозділами Сил оборони України, що вимагатиме значних матеріальних витрат. Придністров'я, за його словами, не має достатніх ресурсів для здійснення таких планів, і жодні серйозні підрозділи не були перекинуті на цю територію протягом останніх 12 років війни.

Зі свого боку, російські загарбники все ще намагаються просуватися на сході України, зокрема у Донецькій області, зокрема в Покровській міській громаді. Село Гришине, що на північний захід від Покровська, наразі перебуває під контролем російських військ.

Росія також неодноразово змінює свої стратегії та терміни виконання різних планів. Одним із нових напрямків стало створення "буферної зони" в Вінницькій області з боку Придністров’я. Однак, за оцінками експертів, ці плани виглядають нереалістичними з огляду на слабкість військової інфраструктури і обмежені ресурси у цьому регіоні.

