Увечері 24 жовтня російська глибока тилова інфраструктура опинилася під черговим нищівним ударом. У Сибіру, у місті Омську, пролунали потужні вибухи, після чого в небі здійнявся величезний стовп вогню та диму. Очевидці та профільні Telegram-канали, включаючи Exilenova, масово повідомляють про підліт українських ударних безпілотників, які подолали рекордну відстань – понад 2500 кілометрів від кордону з Україною.

Удар хімзаводу в Омську. Фото: з відкритих джерел

Головним епіцентром поразки стало підприємство "Омський каучук" – один із флагманів російської нафтохімічної галузі. Внаслідок точкового влучення на території промзони спалахнула масштабна пожежа. Місцева влада вже була змушена офіційно розписатися в безсиллі, визнавши факт повітряної атаки.

Губернатор Омської області Віталій Хоценко підтвердив, що ворожі БПЛА змогли безперешкодно долетіти до північного промислового вузла мільйонника. За його словами, на місці пригоди вже працюють екстрені служби, проте чиновник традиційно замовчує реальні масштаби руйнувань та кількість пропущених ударів.

Завод "Омський каучук", що входить до структури ДК "Титан", працює ще з 1962 року і є ключовою ланкою військової та цивільної промисловості РФ. Підприємство спеціалізується на випуску синтетичного каучуку, фенолу, ацетону та компонентів для автопалива. Втрата або зупинка потужностей цього гіганта завдає суттєвої шкоди логістиці та постачанню сировиною російської індустрії, роблячи цю атаку однією з найуспішніших далекобійних операцій українських сил.

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