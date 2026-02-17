Німеччина допомагає Путіну масово атакувати Україну дронами: розкрито шокуючу зраду

Росія продовжує закуповувати критично важливі електронні компоненти в Європі, попри міжнародні заборони. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у багатьох російських безпілотниках виявляють транзистори німецького виробництва.

Фото: з відкритих джерел

Зокрема, німецькі мікрочипи активно застосовуються в ударних дронах типу "Герань" (Shahed) та розвідувальних БпЛА. Основним постачальником таких компонентів є компанія Infineon Technologies, продукція якої використовується у кількості від 8 до 12 транзисторів на один безпілотник. Фахівці відзначають, що виробники у РФ не намагаються приховати маркування мікросхем, що дозволяє розвідникам ідентифікувати їх модель та номер партії за допомогою мікроскопічної камери.

Українська розвідка оцінює, що щорічна потреба Росії в цих транзисторах може сягати близько півмільйона одиниць, що обумовлено планами Кремля виробляти до 40 000 бойових дронів на рік.

За даними ГУР, більшість німецьких транзисторів потрапляє до РФ через підставні компанії або складні логістичні ланцюги, які проходять через треті країни, лояльні до російської влади. У деяких випадках деталі постачаються контрабандними шляхами, що ускладнює контроль над постачанням критичних компонентів.

Розвідка зазначає, що такі схеми дозволяють обхід міжнародних обмежень і забезпечують регулярне надходження високотехнологічних мікрочипів для виробництва бойових безпілотників. Ця практика підкреслює серйозність проблеми у контролі за поставками електронних компонентів і наголошує на необхідності посилення моніторингу та санкційних заходів проти постачальників, які, свідомо чи ні, сприяють військовим програмам РФ.

