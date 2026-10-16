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Нічний терор Умані: окупанти вдарили по будинках, з-під завалів дістали чоловіка

Рятувальна операція в Умані: ДСНС ліквідувала наслідки ворожих прильотів та врятувала людину

16 жовтня 2026, 08:27
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Недилько Ксения

Уночі російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Черкаську область, під ударом опинилося місто Умань. За офіційними даними, внаслідок ворожих обстрілів поранення різного ступеня тяжкості отримали п'ятеро мирних жителів. Бойова робота рятувальних служб тривала одразу на кількох об'єктах міста, де через влучання виникли значні займання та руйнування.

Нічний терор Умані: окупанти вдарили по будинках, з-під завалів дістали чоловіка

Рятувальна операція в Умані, фото: ДСНС України

Державна служба з надзвичайних ситуацій зафіксувала серйозні пошкодження житлового сектору та цивільних об'єктів.

"Ворожа атака спричинила масштабні пожежі на трьох різних локаціях в Умані. Зокрема, на першому об'єкті вогонь охопив балкон на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку, а також знищив припаркований поруч легковий автомобіль", — звітують у рятувальній службі.

Найбільш критична ситуація склалася в одному з житлових комплексів міста, де відбулося пряме влучання в адміністративну споруду.

"На другій локації внаслідок удару було повністю зруйновано та підпалено будівлю охорони ЖК. Під час оперативного розбору завалів та бетонних конструкцій, — зазначають представники ДСНС, — надзвичайники виявили живого чоловіка, якого вдалося успішно евакуювати та передати медикам".

Останнім осередком займання стала відкрита територія місцевого торговельного підприємства, де також оперативно працювали вогнеборці. Завдяки злагодженим діям підрозділів ДСНС, станом на ранок усі три пожежі в місті було повністю ліквідовано. Потерпілим надається вся необхідна медична допомога.

Нічний терор Умані: окупанти вдарили по будинках, з-під завалів дістали чоловіка - фото 2
Нічний терор Умані: окупанти вдарили по будинках, з-під завалів дістали чоловіка - фото 2
Нічний терор Умані: окупанти вдарили по будинках, з-під завалів дістали чоловіка - фото 2
Нічний терор Умані: окупанти вдарили по будинках, з-під завалів дістали чоловіка - фото 2
Нічний терор Умані: окупанти вдарили по будинках, з-під завалів дістали чоловіка - фото 2
Нічний терор Умані: окупанти вдарили по будинках, з-під завалів дістали чоловіка - фото 2
Нічний терор Умані: окупанти вдарили по будинках, з-під завалів дістали чоловіка - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Російська Федерація у рекордно короткі терміни, всього за один місяць, побудувала новий спеціалізований дронопорт "Міллерово" з метою суттєвого нарощування інтенсивності повітряних ударів по території України. Про це повідомили аналітики та OSINT-розслідувачі, які зафіксували появу нового мілітарного об'єкта за допомогою супутникових знімків та розвідки на основі відкритих даних.



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