Нічний терор Умані: окупанти вдарили по будинках, з-під завалів дістали чоловіка

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Недилько Ксения
Уночі російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Черкаську область, під ударом опинилося місто Умань. За офіційними даними, внаслідок ворожих обстрілів поранення різного ступеня тяжкості отримали п'ятеро мирних жителів. Бойова робота рятувальних служб тривала одразу на кількох об'єктах міста, де через влучання виникли значні займання та руйнування.
Рятувальна операція в Умані, фото: ДСНС України
Державна служба з надзвичайних ситуацій зафіксувала серйозні пошкодження житлового сектору та цивільних об'єктів.
Найбільш критична ситуація склалася в одному з житлових комплексів міста, де відбулося пряме влучання в адміністративну споруду.
Останнім осередком займання стала відкрита територія місцевого торговельного підприємства, де також оперативно працювали вогнеборці. Завдяки злагодженим діям підрозділів ДСНС, станом на ранок усі три пожежі в місті було повністю ліквідовано. Потерпілим надається вся необхідна медична допомога.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Російська Федерація у рекордно короткі терміни, всього за один місяць, побудувала новий спеціалізований дронопорт "Міллерово" з метою суттєвого нарощування інтенсивності повітряних ударів по території України. Про це повідомили аналітики та OSINT-розслідувачі, які зафіксували появу нового мілітарного об'єкта за допомогою супутникових знімків та розвідки на основі відкритих даних.