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Нічна атака Росії уразила кілька регіонів України: є загиблі, поранені та руйнування

Під ударом опинилися підприємства Дніпропетровщини та житловий будинок у Києві, а на Чернігівщині десятки тисяч споживачів залишилися без світла

22 вересня 2026, 07:08
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Кравцев Сергей

Російські війська в ніч проти 22 вересня атакували Україну ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Повітряна тривога одночасно охопила кілька регіонів країни. У Дніпропетровській області повідомлялося про серію вибухів та удари по промислових об'єктах.

Нічна атака Росії уразила кілька регіонів України: є загиблі, поранені та руйнування

Удар по Дніпропетровській області. Фото: ДСНС

Близько другої години ночі Повітряні сили ЗСУ попередили про балістичну загрозу. Після повідомлень про пуски ракет вибухи пролунали у кількох населених пунктах області.

За словами голови Дніпропетровської ОВ Олександра Ганжі, російські війська одночасно завдали ударів по підприємствах у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. На одному із пошкоджених об'єктів у Дніпрі під завалами могли залишатися люди.

Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих, проте пізніше кількість жертв зросла. Ганжа повідомив про двох загиблих та шістьох поранених. Двоє постраждалих було госпіталізовано, стан 25-річного чоловіка оцінювався як тяжкий.

Удар припав і по Києву. У Дніпровському районі столиці внаслідок потрапляння до п'ятиповерхового житлового будинку сталося спалах у підвальному приміщенні та руйнування на першому поверсі. Рятувальники евакуювали 15 людей. Четверо мешканців отримали травми, трьох із них госпіталізували.

Наслідки атаки торкнулися й енергетичної інфраструктури. На Чернігівщині через пошкодження енергооб'єкта в сусідньому регіоні без електропостачання залишилося близько 100 тисяч споживачів у Корюківському, Новгород-Сіверському, Ніжинському та Чернігівському районах.

Таким чином, ніч стала однією з найважчих для кількох регіонів одночасно: удари були як по промислових об'єктах, так і по житловій інфраструктурі та енергетиці.

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