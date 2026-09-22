Нічна атака Росії уразила кілька регіонів України: є загиблі, поранені та руйнування

Російські війська в ніч проти 22 вересня атакували Україну ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Повітряна тривога одночасно охопила кілька регіонів країни. У Дніпропетровській області повідомлялося про серію вибухів та удари по промислових об'єктах.

Удар по Дніпропетровській області. Фото: ДСНС

Близько другої години ночі Повітряні сили ЗСУ попередили про балістичну загрозу. Після повідомлень про пуски ракет вибухи пролунали у кількох населених пунктах області.

За словами голови Дніпропетровської ОВ Олександра Ганжі, російські війська одночасно завдали ударів по підприємствах у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. На одному із пошкоджених об'єктів у Дніпрі під завалами могли залишатися люди.

Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих, проте пізніше кількість жертв зросла. Ганжа повідомив про двох загиблих та шістьох поранених. Двоє постраждалих було госпіталізовано, стан 25-річного чоловіка оцінювався як тяжкий.

Удар припав і по Києву. У Дніпровському районі столиці внаслідок потрапляння до п'ятиповерхового житлового будинку сталося спалах у підвальному приміщенні та руйнування на першому поверсі. Рятувальники евакуювали 15 людей. Четверо мешканців отримали травми, трьох із них госпіталізували.

Наслідки атаки торкнулися й енергетичної інфраструктури. На Чернігівщині через пошкодження енергооб'єкта в сусідньому регіоні без електропостачання залишилося близько 100 тисяч споживачів у Корюківському, Новгород-Сіверському, Ніжинському та Чернігівському районах.

Таким чином, ніч стала однією з найважчих для кількох регіонів одночасно: удари були як по промислових об'єктах, так і по житловій інфраструктурі та енергетиці.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ударів дронами по Україні може стати в рази більшим: на Заході назвали причину.



