Ніч вибухів та пожеж: Росія вдарила по енергетиці України, найбільше дісталося трьом областям

Російські війська в ніч проти 4 листопада атакували відразу кілька регіонів України. Під ударами опинились об'єкти енергетичної інфраструктури на заході країни, а також промислове підприємство у Дніпрі. Внаслідок обстрілів є постраждалі та руйнування.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Однією із цілей російських безпілотників стала Рівненська область. Близько четвертої години ранку жителі Рівного почули вибухи. У регіоні працювала протиповітряна оборона. Голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив, що противник намагався вразити енергетичну інфраструктуру.

Наслідки атаки зафіксували у Рівненському районі: там спалахнула пожежа у приватному житловому будинку. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих. Дані про масштаби пошкоджень уточнюються.

Не менш напруженою виявилася ситуація у Тернопільській області. У Тернопільському районі російські дрони потрапили до об'єкта енергетичної інфраструктури. На місці події розгорнули роботу екстрені служби. Фахівці займаються ліквідацією наслідків удару та оцінкою завданих збитків.

Ще однією метою російських військових став Дніпро. Там удар припав по території підприємства, після чого почалася пожежа. Внаслідок атаки поранення отримали двоє чоловіків віком 38 та 57 років. У постраждалих діагностували осколкові поранення, обох доправили до лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Таким чином, нічна атака торкнулася як мінімум трьох областей України. Особливо тривожним залишається прицільний вплив на енергетичну інфраструктуру, який відбувається на тлі підготовки країни до зимового періоду.

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