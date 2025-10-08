Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель викликала резонанс, припустивши, що відмова Польщі та країн Балтії від діалогу з Володимиром Путіним могла посилити його агресивність. Утім, журналіст Віталій Портников переконаний: війна Росії проти України була неминучою — незалежно від позиції європейських лідерів

Фото: з відкритих джерел

У колонці для slawa.tv Портников наголосив, що справжній перелом стався ще у 2013 році, коли Україна заявила про намір підписати Угоду про асоціацію з ЄС. Тоді навіть Меркель не вбачала у цьому кроці загрози, яка могла б "спровокувати" Кремль. Водночас Путін сприйняв документ як вихід України з орбіти впливу Москви.

"Росія ніколи не визнавала Україну повністю незалежною, а Захід розглядав її як суверенну державу. Саме ця розбіжність і робила зіткнення неминучим — незалежно від того, чи була Меркель у владі", — підкреслює Портников.

Він також звертає увагу на недостатню готовність Заходу до реальної війни, яка зберігається й нині. Україна ж довгий час жила в ілюзіях навіть після анексії Криму, а ці настрої лише посилилися після перемоги Володимира Зеленського на виборах.

Саміт "нормандської четвірки" в Парижі, де Меркель, Макрон і Зеленський намагалися домовитися з Путіним, журналіст називає черговою спробою марного діалогу. Хоч політичну наївність Зеленського ще можна пояснити, то небажання Меркель визнати справжні наміри Путіна викликає здивування. Як підсумував Портников: вона просто не зрозуміла його цілей.

