Нейтральність України чи далекобійна зброя: який головний камінь спотикання переговорів

Заява Олексія Гончаренка про переговори і нейтральний статус України викликала цілу бурю емоцій. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, щоб розібратися у ситуації, почати потрібно з того, що дискусія про нейтральний статус України точиться з 1990 року. Правда, у нас всі мислять про нейтралітет аж надто абстрактно, забуваючи, що видів нейтралітету є більше ніж один.

За словами Вадим Денисенка, класичний нейтралітет, коли держава юридично зобов’язується залишатися нейтральною у майбутніх війнах і не вступати до військових союзів – це одиничні випадки. Тут можна згадати Швейцарію чи Туркменістан. Нейтральність Австрії закріплена міжнародними договорами, та гарантіями інших держав. Є ще умовна нейтральність Індії чи Ірану, коли держава не хоче бути частиною блоків великих держав, але це не тотожне класичному нейтралітету. Висновок такий: нейтральність буває різною і про форми цієї нейтральності, якщо ми до цього дійдемо, варто окремо провести дискусію.

Денисенко зауважує, питання нейтралітету в нашому конкретному випадку – це питання заборони на утримання тих чи інших видів зброї, дальнобійні ракети перш за все. І це головний камінь спотикання всіх майбутніх переговорів. Не кількість військовослужбовців і не рядок в Конституції про наше прагнення вступити до НАТО, а саме заборона на певні види зброї.

"Ми можемо багато говорити про переговори, але реальність така, що наш переговорний трикутник Україна-Росія-США зайшов в абсолютний глухий кут по всіх питаннях крім обміну полоненими. І, як на мене, реанімувати його неможливо. Нам потрібно думати про розширення кола переговорників. І розширення поля для переговорів", – зазначив політолог.

Експерт зауважує, не віриться в поетапність переговорів, мовляв, спочатку домовимося про море, потім про енергетику і так далі. Це така собі пастка Анкориджа. Бо головний російський здобуток Анкориджа – це переговори можна вести під час бойових дій. Тобто війна війною, а переговори переговорами. Тому нам потрібно думати про зміну формату переговорів.

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