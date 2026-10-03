Несподіваний поворот: в яку країну вторгнення відпрацювали на навчаннях росіяни

У Челябінській області на військових навчаннях "Центр-2026" російські підрозділи відпрацьовують не лише відображення умовної агресії, а й створення безпечної зони на прилеглій території. Про це заступник міністра оборони РФ Юнус-Бек Євкуров доповів Володимиру Путіну під час візиту на Чебаркульський полігон.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Маневри відбуваються з 28 вересня до 3 жовтня. За даними російської влади, в них задіяно близько 47 тис. військовослужбовців, 2 тис. одиниць озброєння та військової техніки, 90 літальних апаратів та 77 кораблів і суден. Участь беруть військові контингенти Білорусі, Китаю, Киргизстану, Монголії, Пакистану та Таджикистану.

Офіційно Міноборони РФ заявляє, що навчання спрямовані на відпрацювання відображення агресії на центральноазіатському напрямку та забезпечення безпеки у Каспійському регіоні.

Проте формулювання російського командування привернули додаткову увагу. Євкуров заявив, що після відновлення позицій війська перейшли до наступальних дій, метою яких він назвав звільнення захопленої території та створення зони безпеки на прилеглих територіях.

У Кремлі стверджують, що у маневрах беруть участь підрозділи, які не задіяні у війні проти України. При цьому Путін заявив, що завдання навчання виконуються з урахуванням досвіду бойових дій в Україні.

У рамках сценарію чотири літаки дальньої авіації завдали ударів по критичним об'єктам умовного супротивника. Російська сторона не називає державу, що зображує цей супротивник. В українських публікаціях як можлива відповідність сценарію згадується Казахстан — через його розташування, вихід до Каспійського моря та близькість до російського Південного Уралу. Це є інтерпретацією сценарію, а не офіційною заявою Москви про супротивника.

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