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"Не змогли зупинити Путіна — дайте ракети": Зеленський приголомшив категоричним зверненням до Трампа

Президент наголосив, що Україна не повинна залишатися беззахисною перед російськими атаками, якщо від неї вимагають стримувати удари у відповідь

20 жовтня 2026, 13:05
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Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність Києва до взаємного енергетичного перемир’я з Росією, але наголосив на необхідності захистити українську критичну інфраструктуру. Якщо США очікують, що Україна не завдаватиме ударів по російських нафтопереробних заводах у відповідь на атаки РФ, Вашингтон має надати Києву додаткові протиракети. Про це глава держави сказав в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

"Не змогли зупинити Путіна — дайте ракети": Зеленський приголомшив категоричним зверненням до Трампа

Фото: з відкритих джерел

Зеленський подякував Сполученим Штатам за допомогу та наголосив, що відносини між країнами мають ґрунтуватися на чесності й прозорості. За його словами, Україна та США мають більше спільних інтересів, ніж Вашингтон і Москва, тому співпрацю між Києвом та американською стороною потрібно продовжувати.

Окремо президент порушив питання російських атак на українську енергетику. Він заявив, що Україна підтримує взаємне припинення ударів по енергетичних об’єктах, однак Росія продовжує атакувати українську газову, електричну та нафтову інфраструктуру.

Зеленський наголосив: якщо Київ має відмовитися від ударів по російських НПЗ, тоді Україна повинна отримати засоби для ефективнішого захисту власних енергооб’єктів.

"Не змогли Путіна зупинити — допомогли Україні", — так президент сформулював свою позицію щодо ролі Сполучених Штатів. 

Портал "Коментарі" вже писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа намагається схилити Україну до завершення війни на умовах, які в Києві можуть розцінювати як капітуляцію. Про це заявив народний депутат від фракції "Голос", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

 



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