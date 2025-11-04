logo_ukra

Не всіх чиновинків відправляють на фронт: озвучено щокуючу причину
commentss НОВИНИ Всі новини

Не всіх чиновинків відправляють на фронт: озвучено щокуючу причину

Голова Ради резервістів Тимочко роз'яснив, чому більше мобілізують із аграрних та робочих сфер.

4 листопада 2025, 11:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

У суспільстві України, де приблизно 40-50% населення працює в аграрних чи робочих сферах, цілком очевидно, що саме з цих груп буде більше мобілізованих. Про це заявив військовий експерт, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Іван Тимочко в ефірі програми День.LIVE.

Не всіх чиновинків відправляють на фронт: озвучено щокуючу причину

Фото: з відкритих джерел

Експерт визнав, що серед громадян існує почуття нерівності у процесі мобілізації, проте це не означає, що критерії відбору ґрунтуються на матеріальному становищі осіб.

За словами Тимочка, важливим аспектом є забезпечення належної комунікації в армії.

"Необхідно вести діалог і забезпечити роз'яснення, тому що армія — це насамперед різноманітні люди з різними поглядами, уподобаннями та життєвими орієнтаціями", — підкреслив він.

Щодо громадського переконання, всі держслужбовці мають бути мобілізовані, то, за словами експерта, із 160 тисяч працівників державних органів 120 тисяч — жінки, а серед 40 тисяч чоловіків є ті, хто не підходить за віком.

"З цієї кількості лише 20 тисяч чоловіків залишаються придатними для служби, з яких 5-6 тисяч уже мобілізовано. Таким чином, лише близько 25% держслужбовців, які підходять за фізичними та віковими критеріями, були призвані", — пояснив Тимочко.

Нещодавно набув чинності закон, що дозволяє чоловікам віком від 60 років і старше добровільно проходити військову службу за контрактом. Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов розповів, які спеціальності планується закликати для мобілізації у цій віковій категорії.

Як уже писали "Коментарі", на Покровському напрямі продовжуються інтенсивні бої. Українські контратаки на сусідніх ділянках фронту ускладнюють ворожі спроби оточити Покровськ та Мирноград із півночі та північного сходу.



