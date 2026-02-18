logo_ukra

Війна з Росією "Не спекулюйте на цьому": у РФ шокували дикою заявою про "шолом пам'яті" Гераскевича
"Не спекулюйте на цьому": у РФ шокували дикою заявою про "шолом пам'яті" Гераскевича

Прибічник путінського режиму заявив, що під час вторгнення загинули чи були поранені 250 російських спортсменів

18 лютого 2026, 14:45
Автор:
avatar

Клименко Елена

Міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов нещодавно зробив скандальну заяву щодо українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який на тренуваннях до Олімпіади-2026 з'явився в шоломі, що символізує пам'ять про загиблих від рук російської армії співвітчизників. У своєму інтерв'ю на пропагандистському порталі Чемпіонат.com, Дегтярьов обурено відреагував на цей жест.

"Не спекулюйте на цьому": у РФ шокували дикою заявою про "шолом пам'яті" Гераскевича

Фото: з відкритих джерел

"Щодо загиблих спортсменів, про яких згадують в Україні. Ми також провели підрахунки. Ці цифри є, і я готовий їх озвучити. Під час цього конфлікту внаслідок бомбардувань українськими силами загинуло або було поранено понад 250 професійних спортсменів з Росії. І що? Чи будемо змагатися в тому, скільки спортсменів загинуло? А скільки загинуло в Ірані, Ізраїлі чи Палестині? Конфлікти тривають, люди гинуть. Не варто спекулювати на цьому", – цинічно заявив Дегтярьов.

Влада Росії, зокрема через пропагандистів, неодноразово звинувачувала Гераскевича в провокації, яку він, за їхніми словами, нібито погодив з українським президентом Володимиром Зеленським. Цей наратив був використаний для спроби дискредитувати спортсмена та його мирний жест, спрямований на вшанування пам'яті жертв війни.

Як вже писали "Коментарі", моніторингові канали попереджають, що упродовж найближчих 36–48 годин зберігається висока ймовірність масштабної повітряної атаки по території України. Аналітики зазначають, що попередня спроба ударів по об’єктах критичної інфраструктури не дала очікуваного результату для російської сторони — сили протиповітряної оборони продемонстрували ефективне перехоплення як ударних безпілотників, так і крилатих ракет.



