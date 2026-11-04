Не гроші і не території: дипломат ошелешив заявою про страшну мету війни Путіна в Україні



















Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сумнівається, що війну проти України Володимир Путін розпочав заради грошей або можливості отримати чергові економічні вигоди. На його думку, мотиви російського диктатора значно масштабніші: він прагне відновити імперський вплив Москви та залишити власний слід в історії.

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Кулеба звернув увагу на вимоги Росії, які були викладені в документі, переданому американській стороні в листопаді 2021 року. Тоді Кремль вимагав фактично повернути кордони НАТО до стану 1997 року. Це означало б перегляд безпекового устрою всієї Центральної Європи та відмову від наслідків розширення Альянсу після завершення холодної війни.

На думку дипломата, така вимога демонструє, на який історичний період орієнтується Путін. Він прагне повернути Росії вплив, який Москва мала після Другої світової війни, коли Радянський Союз контролював значну частину Європи.

"Я більше схиляюся до того, що він хотів би все-таки ввійти в історію, як Сталін", — пояснив Кулеба.

Дипломат вважає помилковим підхід, за якого дії російського президента намагаються пояснити виключно прагненням до фінансової вигоди. За його словами, Путін уже перебуває на етапі, коли звичайні економічні домовленості не здатні змінити його стратегічних цілей.

"Ми не відкупимося від нього. І Європа від нього не відкупиться", — наголосив колишній глава МЗС.

Кулеба фактично застерігає, що спроби задовольнити окремі вимоги Кремля не гарантуватимуть припинення агресії. Якщо метою Путіна є відновлення імперського впливу, то поступки можуть лише заохотити його висувати нові претензії до України та інших європейських держав.

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