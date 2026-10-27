Наймасштабніша деескалація з 2022 року: коли завершать режим тиші між Росією та Україною

На південному напрямку фронту в Україні запровадили безпрецедентне за своїми масштабами тимчасове припинення вогню. Головною метою цих заходів є реалізація гуманітарних кроків на окупованих територіях.

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Про початок дії особливого безпекового режиму офіційно повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він уточнив, що політичним поштовхом для цього рішення стали міжнародні зусилля.

"В рамках ініціативи Першої Леді США Меланії Трамп по розблокуванню Олешок, — поінформував народний депутат, фіксуючи точний час початку перемир'я, — сьогодні о 3:00 годині за київським часом розпочався наймасштабніший режим тиші на найбільшій ділянці фронту на півдні України".

Політик підкреслив, що поточне розведення сил та призупинення активних бойових дій є унікальним за своєю тривалістю та географічним охопленням.

"Це найбільша деескалація, — констатував Давид Арахамія, оцінюючи вагомість цієї події для всього театру воєнних дій, — з 2022 року".

За офіційними даними, режим припинення вогню на визначеній ділянці триватиме з 27 жовтня і діятиме до 22:59 години 1 листопада. Парламентар висловив переконання, що кожне подібне деескалаційне зусилля наближає довгоочікуваний мир в Україні.

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