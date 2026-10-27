Наймасштабніша деескалація з 2022 року: коли завершать режим тиші між Росією та Україною

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Недилько Ксения
На південному напрямку фронту в Україні запровадили безпрецедентне за своїми масштабами тимчасове припинення вогню. Головною метою цих заходів є реалізація гуманітарних кроків на окупованих територіях.
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Про початок дії особливого безпекового режиму офіційно повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він уточнив, що політичним поштовхом для цього рішення стали міжнародні зусилля.
Політик підкреслив, що поточне розведення сил та призупинення активних бойових дій є унікальним за своєю тривалістю та географічним охопленням.
За офіційними даними, режим припинення вогню на визначеній ділянці триватиме з 27 жовтня і діятиме до 22:59 години 1 листопада. Парламентар висловив переконання, що кожне подібне деескалаційне зусилля наближає довгоочікуваний мир в Україні.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець особисто перебуває на місці для оперативного контролю. Очільник ОП Кирило Буданов підкреслив, що Офіс Президента перебуває з омбудсманом у постійній взаємодії.