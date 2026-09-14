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Найближче оточення Путіна отримало нове дихання: експерт розкритикував стратегію закінчення війни в Україні

Вадим Денисенко вважає утопічною ідею переконати російського диктатора завершити війну через його найближче оточення, адже частині кремлівських еліт продовження агресії економічно вигідне

14 вересня 2026, 08:55
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Клименко Елена

Політолог Вадим Денисенко розкритикував запропоновану Давидом Арахамією стратегію переговорів щодо завершення війни, яка передбачає контакти з максимально широким колом представників найближчого оточення Володимира Путіна. На думку експерта, спроба через кремлівські еліти переконати російського диктатора припинити війну може виявитися утопічною.

Найближче оточення Путіна отримало нове дихання: експерт розкритикував стратегію закінчення війни в Україні

Фото: з відкритих джерел

За словами Денисенка, ключова помилка такого підходу полягає у нерозумінні того, як сьогодні влаштована російська еліта та як у ній ухвалюються рішення. Він зазначив, що безпосередньо контактувати з Путіним можуть приблизно 30 осіб, серед яких високопосадовці та давні довірені люди президента РФ.

"У великої частини із цих 30 людей є справді втома від війни", — зазначив Денисенко. Водночас, за його словами, це зовсім не означає, що вони готові тиснути на Путіна заради швидкого завершення бойових дій. 

Політолог пояснив, що ситуація всередині російських еліт за останні роки суттєво змінилася через масштабну перерозподільчу політику Кремля. Націоналізація активів та передача майна новим власникам створили групу людей, які отримують безпосередню вигоду від нинішньої системи. 

"Найближче оточення Володимира Путіна отримало нове дихання в націоналізації, а відтак і в бажанні продовжувати війну", — наголосив Денисенко. 

На його думку, для частини кремлівської верхівки завершення війни означатиме не лише зміну політичної ситуації, а й ризик втратити можливості для подальшого збагачення. Водночас еліти вже думають про майбутній перерозподіл впливу після завершення епохи Путіна. 

Саме тому спроби переконати найближчих соратників російського президента натиснути на нього можуть не дати очікуваного результату.

"Говорити про те, що ця стратегія може призвести до швидкого закінчення війни, — це, з моєї точки зору, абсолютно утопічно", — підсумував Денисенко. 

Портал "Коментарі" вже писав, що співзасновник Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький застеріг від сприйняття можливого виходу українських військ із Донбасу як простого шляху до припинення війни. За його словами, у нинішній американській дипломатичній логіці може простежуватися підхід, за якого територіальна поступка з боку Києва розглядається як крок, після якого нібито мають швидко розпочатися реальні переговори та з'явитися шанс на угоду.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ktqo9dD3U7o&t=1s
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