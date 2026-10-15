"Найбільші за всю війну": Зеленський розкрив втрати росіян за місяць

Російська армія щомісяця втрачає близько 43 тисяч осіб у війні проти України. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. За словами глави держави, нинішній показник є найвищим за весь час повномасштабної війни.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Зеленський наголосив, що різниця у втратах між українськими та російськими військами залишається значною. Під час розмови журналіст уточнив, чи озвучене співвідношення означає, що на одного загиблого українського військовослужбовця припадає від семи до десяти загиблих росіян. Президент підтвердив таку оцінку.

При цьому Зеленський не почав розкривати абсолютну кількість загиблих українських військових, наголосивши, що ця інформація не підлягає публічному розголошенню.

Заява президента прозвучала на тлі бойових дій, що тривають, і інтенсивних зіткнень на кількох ділянках фронту. Значні втрати особового складу залишаються однією із ключових проблем російської армії, яка продовжує спроби наступу.

Водночас озвучені цифри є оцінкою української сторони. Незалежного підтвердження показника 43 тисячі втрат щомісяця у наведених даних немає. Крім того, важливо розрізняти загальні втрати особового складу та кількість загиблих: ці показники можуть суттєво відрізнятися, якщо до статистики включені поранені та зниклі безвісти.

Зеленський не уточнив методику підрахунку та період, за який розраховувалося співвідношення втрат. Тому заява президента дає подання щодо оцінки ситуації Києвом, але сама по собі не дозволяє встановити точні цифри втрат обох сторін.

Тим не менш, озвучена оцінка підкреслює ціну, яку російська армія платить за продовження наступальних дій. Для України питання втрат залишається особливо чутливим, оскільки чисельність особового складу та здатність заповнювати бойові підрозділи безпосередньо впливають на подальший перебіг війни.

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