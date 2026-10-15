logo_ukra

BTC/USD

81227

ETH/USD

2370.82

USD/UAH

44.98

EUR/UAH

50.35

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Найбільші за всю війну": Зеленський розкрив втрати росіян за місяць
commentss НОВИНИ Всі новини

"Найбільші за всю війну": Зеленський розкрив втрати росіян за місяць

В інтерв'ю Пірсу Моргану президент України заявив, що кількість загиблих російських військових досягла рекордного рівня за час війни.

15 жовтня 2026, 09:13
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російська армія щомісяця втрачає близько 43 тисяч осіб у війні проти України. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. За словами глави держави, нинішній показник є найвищим за весь час повномасштабної війни.

"Найбільші за всю війну": Зеленський розкрив втрати росіян за місяць

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Зеленський наголосив, що різниця у втратах між українськими та російськими військами залишається значною. Під час розмови журналіст уточнив, чи озвучене співвідношення означає, що на одного загиблого українського військовослужбовця припадає від семи до десяти загиблих росіян. Президент підтвердив таку оцінку.

При цьому Зеленський не почав розкривати абсолютну кількість загиблих українських військових, наголосивши, що ця інформація не підлягає публічному розголошенню.

Заява президента прозвучала на тлі бойових дій, що тривають, і інтенсивних зіткнень на кількох ділянках фронту. Значні втрати особового складу залишаються однією із ключових проблем російської армії, яка продовжує спроби наступу.

Водночас озвучені цифри є оцінкою української сторони. Незалежного підтвердження показника 43 тисячі втрат щомісяця у наведених даних немає. Крім того, важливо розрізняти загальні втрати особового складу та кількість загиблих: ці показники можуть суттєво відрізнятися, якщо до статистики включені поранені та зниклі безвісти.

Зеленський не уточнив методику підрахунку та період, за який розраховувалося співвідношення втрат. Тому заява президента дає подання щодо оцінки ситуації Києвом, але сама по собі не дозволяє встановити точні цифри втрат обох сторін.

Тим не менш, озвучена оцінка підкреслює ціну, яку російська армія платить за продовження наступальних дій. Для України питання втрат залишається особливо чутливим, оскільки чисельність особового складу та здатність заповнювати бойові підрозділи безпосередньо впливають на подальший перебіг війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Трампа дозрів новий план щодо заморожених мільярдів Росії: чому Європа проти.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини