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Навіть це рішення Конгресу не гарантує покарання Путіна за війну в Україні: експерт приголомшив заявою

Політтехнолог Олександр Бабак пояснив, як нові санкційні можливості США та тиск на покупців російської нафти можуть стати аргументом Вашингтона у переговорах із Кремлем

17 вересня 2026, 11:15
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Клименко Елена








Ухвалений Конгресом США санкційний законопроєкт імені Ліндсі Грема може перетворитися на один із найсерйозніших економічних важелів тиску на Росію. Водночас ключовим питанням залишається те, наскільки активно президент США Дональд Трамп використовуватиме передбачені документом можливості. Таку думку висловив політтехнолог Олександр Бабак.

Навіть це рішення Конгресу не гарантує покарання Путіна за війну в Україні: експерт приголомшив заявою

Фото: з відкритих джерел

Документ передбачає санкції проти російських чиновників, фінансового та енергетичного секторів і "тіньового флоту". Окремий механізм стосується великих покупців російських енергоносіїв: передбачені тарифи до 100% на товари з країн, які найбільше закуповують нафту й газ із РФ або допомагають обходити нафтові санкції.

За оцінкою Бабака, особливе значення цей механізм може мати для Китаю, який залишається одним із ключових покупців російських енергоресурсів. 

"Якщо Трамп вводить ці санкції, на Китай накладається мито 100%. Бо саме Китай забезпечує 51% грошей від експорту нафти Російської Федерації", — заявив політтехнолог. 

Водночас Бабак звернув увагу, що сам факт появи такого механізму ще не означає його максимального застосування Білим домом. На його думку, нові повноваження можуть насамперед використовуватися як засіб тиску на переговорах.

"Сам документ слугуватиме більше таким пістолетом і буде покладено на стіл під час переговорів", — вважає експерт. 

Якщо ж Вашингтон вирішить повною мірою використати нові санкційні можливості проти покупців російських енергоносіїв, наслідки для Москви, за оцінкою Бабака, можуть бути значними. 

"Це дуже серйозний аргумент для Путіна все-таки зупинити війну", — підсумував політтехнолог. 

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп знову висловився про перспективи завершення війни Росії проти України. Американський лідер заявив, що очікує припинення бойових дій "дуже скоро", однак не уточнив ані можливих термінів, ані умов, за яких може бути досягнута домовленість.

 



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=RG88LFQ9EgM
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