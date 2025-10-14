НАТО відверто демонструє свій страх перед Кремлем: назвавно шокуючий доказ

НАТО не реагуватиме на провокації з боку Російської Федерації, допоки на територію країн-членів не буде завдано прямого удару. Лише у разі атаки, наприклад, на Францію або Німеччину, варто очікувати жорсткої відповіді з боку Альянсу., заявив керівник Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету Андрій Грубінко.

За його словами, лише очевидна загроза країнам НАТО змусить Альянс перейти до рішучих дій.

Грубінко погодився з оцінкою колишнього командувача військ США в Європі Бена Годжеса, який зазначав: у разі агресії РФ проти Польщі, Калінінградський анклав буде знищено упродовж перших годин військової операції.

Крім того, експерт звернув увагу на можливу ескалацію, яку може спричинити рішення Дональда Трампа щодо передачі Україні далекобійних ракет, таких як Tomahawk. У Росії такі ракети часто розглядають як потенційні носії ядерної зброї, що створює додаткове напруження.

"Це може стати тією точкою, яка значно посилить загострення ситуації", — зауважив Грубінко.

Водночас він вважає малоймовірним варіант масштабного наступу Росії по суходолу на країни НАТО — для цього РФ не має ані військових ресурсів, ані технічних можливостей.

Найреальнішим сценарієм можливої атаки він вважає повітряні удари по території Альянсу, зокрема — авіаційні обстріли окремих об'єктів.

Раніше Бен Годжес наголошував: у разі атаки на Польщу чи іншу країну НАТО, відповідь Заходу буде миттєвою — з повним знищенням російських військових об’єктів у Калінінграді та, ймовірно, Севастополі.

Як вже писали "Коментарі", минулої ночі Росія знову здійснила масовану повітряну атаку на українські міста. Основний удар припав на енергетичну інфраструктуру. Зафіксовано запуск 96 ударних дронів – більшість із них наші сили ППО знищили, але, на жаль, не всі, повідомив президент України Володимир Зеленський.