Наступ ЗСУ змусив РФ терміново відводити війська з ключового напрямку: план Путіна руйнується

Українські Сили оборони змогли зупинити просування російських військ на окремих дільницях Лиманського спрямування на Донеччині в рамках операції "Вівальді". Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, російські підрозділи зосередили атаки безпосередньо на Лимані, а також на північ від міста — у напрямку Колодцев. Однак досягти сталого закріплення на нових позиціях їм не вдалося через контратаки українських військових.

Така ситуація свідчить про зустрічні бої і спроби обох сторін змінити становище на передовій. При цьому зупинка просування противника на окремих ділянках не означає завершення бойових дій: ситуація в районі Лимана залишається динамічною.

За оцінками експертів, операція "Вівальді" дозволила українським силам перехопити ініціативу на цьому напрямі, завдати російським військам втрат і ускладнити їхні плани щодо подальшого наступу. Серед потенційних цілей російського командування аналітики називають створення умов оточення Слов'янсько-Краматорської агломерації.

Повідомляється, що у ході операції українські військові змогли звільнити понад 200 квадратних кілометрів території. Однак для оцінки стійкості досягнутих результатів необхідно враховувати не лише площу повернутих земель, а й здатність ЗСУ утримувати позиції, забезпечувати постачання підрозділів та відбивати нові атаки.

Важливу роль подальшому розвитку подій зіграють особливості місцевості, доступні резерви та співвідношення сил на конкретних ділянках фронту. Російські війська можуть продовжити спроби наступу, тоді як українська сторона прагнутиме закріпити досягнуті результати та не допустити прориву оборони.

Таким чином, ситуація на Лиманському напрямі залишається одним із важливих епізодів боротьби за позиції на півночі Донецької області. Операція "Вівальді" поки триває, а її остаточні результати та вплив на подальші плани сторін ще мають оцінити.

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