Наступ з Білорусі: названо важливий фактор, який здатен спричинити кардинальні зміни

На сьогодні ознак підготовки Росії до масштабного наступу з території Білорусі немає. Таку думку висловив військовий експерт і колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі телеканалу "Суспільне". За його словами, головним чинником для проведення великих військових операцій залишається наявність достатніх ресурсів, а нині Росія не демонструє необхідного рівня концентрації сил біля українського північного кордону.

Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, що ані українська розвідка, ані прикордонні служби, ані міжнародні партнери не фіксують значного накопичення російських військ чи техніки на території Білорусі. Аналогічна ситуація, за його словами, спостерігається і в прикордонних районах Брянської області РФ. Це свідчить про відсутність підготовки до широкомасштабної наступальної операції найближчим часом.

ВодночасСелезньов не виключає окремих провокацій поблизу кордону. Йдеться насамперед про можливу діяльність диверсійно-розвідувальних груп або невеликих штурмових підрозділів. Подібні інциденти періодично трапляються на кордоні в Сумській, Чернігівській та Харківській областях, однак вони не мають стратегічного масштабу та часто навіть не потрапляють до офіційних зведень Генштабу.

Окремо експерт звернув увагу на те, що Білорусь продовжує розвивати військову інфраструктуру поблизу українського кордону. Зокрема, будуються дороги, майданчики для артилерії та елементи полігонної бази. На думку Селезньова, це може свідчити про підготовку до потенційних сценаріїв у майбутньому, хоча наразі немає ознак негайної загрози.

Він також нагадав, що під час наступу на Київ у 2022 році Росія задіяла близько 40 тисяч військових, однак навіть цього виявилося недостатньо для успіху. Тепер, за оцінками експерта, для повторення спроби противнику знадобилося б угруповання у кілька сотень тисяч осіб разом із технікою, озброєнням і логістичним забезпеченням.

Селезньов підкреслив, що наразі значна частина російських ресурсів уже задіяна на сході та півдні України, де тривають активні бойові дії. Саме тому, на його переконання, у РФ немає достатніх резервів для створення нової масштабної загрози з північного напрямку.

"Коментарі" вже писали, що Сили оборони України здійснили чергову операцію проти нафтопереробної інфраструктури Російської Федерації, завдавши удару по об’єкту в Ярославлі. Про це у своєму повідомленні в Telegram заявив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.