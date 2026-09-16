Наступ РФ на Слов'янськ під загрозою: у США повідомили про важливий успіх України

Українська операція Vivaldi досягла оперативно значущої мети — порушила російські плани щодо широкого оточення українського "Фортечного поясу" з півночі та півдня. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою експертів, успіхи українських сил на північ від Лимана зробили практично нереалізованим російський задум щодо оточення укріплених міст Донбасу з північного напрямку. Йдеться про план, який спочатку оцінювався як украй складний.

Один із впливових російських військових блогерів погодився з оцінкою ISW. За його словами, просування українських сил на північ від Лимана здатне відкласти подальший наступ Росії на Слов'янськ – місто, яке Москва розглядає як одну з цілей після захоплення Лимана.

Російський блогер також попередив про вразливість північного флангу Південного угруповання військ РФ, що діє на південний схід від Лимана і на схід від Краматорська. Українські сили отримали можливості для контратак та ударів по російських комунікаціях.

Крім того, російські джерела визнають проблеми із утриманням позицій. За їхніми твердженнями, російські війська втратили низку позицій на південь від Лимана і мають труднощі з поверненням раніше втрачених ділянок безпосередньо в місті.

Російські військові блогери знову звинуватили командування у так званих "гарних доповідях" — перебільшених повідомленнях про успіхи на передовій, які можуть спотворювати уявлення вищого командування про реальну ситуацію.

ISW зазначає, що Росія при цьому продовжує наступальні дії з півдня та південного заходу "Фортечного поясу". Москва може прагнути або перерізати українські маршрути постачання, або зберегти інформаційний ефект від заяв про просування на Донеччині.

Проте, українська контратака, за оцінкою аналітиків, ускладнює цю інформаційну стратегію.

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