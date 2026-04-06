Наступ Пуітна остаточно провалився: українців попередили про криваву помсту Кремля

Цілі російських окупантів на фронті залишаються практично незмінними. Ворог продовжує намагатися реалізувати два основні завдання, але його плани зустрічають рішучий опір, зазначив генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

За його словами, Сили оборони України ефективно зірвали спроби ворога просунутися на більшості напрямків. На окремих ділянках наші захисники навіть змогли перейти в контрнаступ, завдаючи противнику значних втрат.

Маломуж пояснив, що під час весняно-літньої кампанії російські війська планують створити так звані "буферні зони" на території Сумської та Харківської областей. Крім того, ворог прагне просуватися в напрямку Слов’янська, а також контролювати Гуляйпільський напрямок у Запорізькій області.

Попри заявлені плани, в окупантів бракує сил і ресурсів, щоб реалізувати свої наміри. Сили оборони України активно стримують ворога, завдаючи ударів по його резервах, пускових майданчиках для запуску дронів та по живій силі противника, яка підтягується до фронту. Ці дії дозволяють нейтралізувати наступальні операції росіян ще на початковому етапі.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що весняна наступальна кампанія ворога вже провалилася, а спроби агресора розпочати повноцінний наступ навесні не увінчалися успіхом.

За березень наші захисники знищили близько 34 тисяч окупантів за допомогою дронів, а ще понад 1000 росіян ліквідовано артилерією та іншою зброєю. З початку контрнаступальних дій на Півдні України було звільнено близько 480 квадратних кілометрів території, а активні дії Сил оборони відбуваються на стику Запорізької та Дніпропетровської областей.

Станом на 5 квітня втрати Росії на фронті перевищили 1,3 млн особового складу, а українські захисники знищили понад 11 800 танків, 24 350 бойових броньованих машин, майже 39 440 артилерійських систем та іншу техніку противника.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські окупаційні сили завершили етап підготовки до чергової масштабної атаки по території України. За інформацією моніторингових ресурсів, зокрема каналу "єРадар", противник заздалегідь накопичив значний арсенал засобів повітряного ураження та розмістив їх на визначених стартових позиціях.