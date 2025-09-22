logo_ukra

BTC/USD

112720

ETH/USD

4197.77

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Настав переломний момент: на Заході вказали на серйозну поразку Путіна через наступ в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Настав переломний момент: на Заході вказали на серйозну поразку Путіна через наступ в Україні

Володимир Путін зазвичай не поспішав звільняти командирів, навіть при виявленні проблем у керівництві, надаючи перевагу їх перепризначенню замість звільнення.

22 вересня 2025, 12:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Кремль, ймовірно, використовує генерала Лапіна як "цапа-відбувайла", намагаючись покарати вищих посадовців за провал у захисті Курської області під час наступу ЗСУ у серпні 2024 року, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Настав переломний момент: на Заході вказали на серйозну поразку Путіна через наступ в Україні

Фото: з відкритих джерел

Аналітики підкреслюють, що Лапін проявив себе неефективним командиром протягом усієї війни з Україною.

"Кремль, найімовірніше, карає Лапіна в рамках триваючої кампанії пошуку винних за провал оборони Курської області у серпні 2024 року", – зазначається у звіті. 

Експерти також звернули увагу, що президент Росії Володимир Путін зазвичай уникнув масових звільнень командирів, частіше вдаючись до їх перепризначення, навіть попри численні недоліки в керівництві.

"Повне усунення Лапіна з військової служби є знаковим кроком. Він піддався значній критиці за свої провали протягом усієї війни", – відзначає ISW. 

В Інституті додали, що хоча Кремль раніше не карав Лапіна за багатооперативні помилки, цього разу вирішив притягнути його до відповідальності через нездатність захистити територію Росії.

Щодо подальшої долі генерала: місцеве видання Татарстану повідомило 19 вересня, що Лапін, за інформацією джерел, може отримати посаду помічника глави республіки Рустема Мінніханова. Йому планують доручити питання набору контрактників та контроль безпеки у зв’язку з українськими ударами по регіону.

Офіційне призначення ще не підтверджене. Татарстан є важливим центром набору персоналу для Африканського корпусу Міноборони РФ і місцем виробництва безпілотників у спеціальній економічній зоні "Алабуга".

Лапін очолював Центральне угруповання військ Росії на початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році, у 2023 році став начальником штабу Сухопутних військ, а у 2024 році – командувачем ЛВО та Північного угруповання військ. У серпні 2025 року Міноборони РФ підтвердило його заміну на цій посаді генерал-полковником Євгеном Нікіфоровим.

За час війни Лапін неодноразово піддавався критиці через командирські помилки, зокрема під час контрнаступу України на Харківщині у 2022 році, коли російські війська втратили Лиман.

Як вже писали "Коментарі", на сучасному геополітичному тлі Сполучені Штати більше не можуть вважатися наддержавою у традиційному розумінні цього терміну.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини