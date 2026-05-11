"Настав час": близький соратник України раптово закликав до серйозної поступки Путіну

Президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю Corriere della Sera висловив думку, що Європа має самостійно ініціювати діалог із Росією, оскільки поточний курс Сполучених Штатів щодо Росії та України, на його переконання, не повністю узгоджується з інтересами європейських країн.

Фото: з відкритих джерел

"Якщо американська політика щодо Росії та України не відповідає інтересам Європи, як я вважаю, тоді ми маємо діяти безпосередньо. Так, час почати розмовляти з Росією. Я не знаю, коли це відбудеться. Ми обговорили з європейськими лідерами, хто ініціюватиме контакт", – стверджує Стубб.

Він підкреслив, що настав час переходити до прямого діалогу з Москвою, хоча конкретні строки такої ініціативи наразі залишаються невизначеними. За його словами, європейські лідери вже обговорюють можливі формати та осіб, які могли б взяти на себе роль ініціаторів або посередників у таких контактах.

Водночас президент Фінляндії наголосив, що будь-які кроки у напрямку переговорів мають бути ретельно скоординовані між державами ЄС. Особливу роль, на його думку, повинні відігравати країни так званої "Європейської п’ятірки" — Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія та Польща, а також держави Північної Європи та Балтії, які безпосередньо межують із Росією. Сам формат майбутньої взаємодії, чи це буде спеціальний представник, чи група політичних лідерів, поки що перебуває на стадії обговорення.

Портал "Коментарі" вже писав, що від початку повномасштабного вторгнення Білорусь продовжує відігравати роль логістичного та інфраструктурного майданчика для Росії, надаючи їй доступ до своєї території, військових об’єктів і радянських арсеналів, що залишилися ще з попередніх десятиліть. Окрім цього, фіксуються випадки технічного сприяння у веденні повітряної розвідки та коригуванні сигналів для ворожих безпілотних систем, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.