Нарешті знайдено спосіб боротьби з реактивними «Шахедами»: Зеленський зробив заяву

В Україні розробили новий безпілотник-перехоплювач, здатний протидіяти російським реактивним ударним дронам. Один із таких апаратів вже успішно застосували у бойових умовах – військова контррозвідка Служби безпеки України показала поразку російського реактивного "Шахеда" у повітрі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

За його словами, новий перехоплювач був створений спеціально для боротьби з загрозою, яку становлять реактивні безпілотники Росії.

Глава держави зазначив, що йдеться не лише про експериментальну розробку. Новий дрон вже пройшов випробування реальним застосуванням та продемонстрував здатність знищувати повітряні цілі на великій швидкості.

Зеленський також подякував інженерам, розробникам, виробникам зброї та залученим спеціалістам, які працюють над створенням засобів протидії реактивним "Шахедам".

За словами президента, зараз в Україні існує кілька розробок, ефективність яких уже підтверджена безпосередньо на полі бою. Влада має намір перейти від окремих успішних перехоплень до системного застосування таких засобів.

Головна проблема полягає у швидкості нових російських безпілотників. Реактивні апарати здатні рухатися значно швидше за традиційні ударні дрони, що скорочує час на їх виявлення і перехоплення. Це створює додаткове навантаження на українську систему протиповітряної оборони.

Саме тому Україна намагається розвивати окремий клас безпілотників-перехоплювачів, здатних швидко реагувати на появу повітряної мети та знищувати її до удару по об'єкту.

Зеленський заявив, що наступним етапом має стати масштабування виробництва. Київ прагне забезпечити постійне використання нових перехоплювачів та збільшити їхню кількість.

Таким чином, Україна фактично вступає в нові технологічні перегони з Росією: Москва прискорює та ускладнює свої повітряні атаки, а Київ шукає більш швидкі та дешеві способи їхнього відображення.

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