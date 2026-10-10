Нарешті відбулося: яку важливу амуніцію для F-16 від Фінляндії отримає Україна

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Кравцев Сергей
Найближчими днями Україна отримає від Фінляндії амуніцію для F-16, необхідну для збивання реактивних "Шахедів". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram президента України Володимира Зеленського.
Винищувач F-16. Фото: з відкритих джерел
Глава української держави провів розмову із президентом Фінляндії Олександром Стуббом.
Лідери також обговорили російські удари по Україні та додатковий дохід Росії від експорту нафтопродуктів.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Нідерланди мають намір допомогти Україні з обслуговуванням винищувачів F-16, постачанням запчастин та боєприпасів. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Роб Єттен після розмови з Володимиром Зеленським.
Зі слів глави уряду Нідерландів, сторони обговорили проблеми, з якими стикається українська авіація. Зокрема, Київ відчуває нестачу технічного обслуговування та комплектуючих, необхідних для підтримки літаків у боєготовому стані.
Також видання "Коментарі" повідомляло – українські винищувачі F-16 зіткнулися із серйозною проблемою — нестачею ракет класу "повітря — повітря", необхідних для перехоплення російських повітряних цілей. У деяких випадках дефіцит озброєння змушує пілотів під час бойових вильотів використовувати бортові гармати замість ракет. Про це повідомляє видання The War Zone (TWZ).