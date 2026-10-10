Нарешті відбулося: яку важливу амуніцію для F-16 від Фінляндії отримає Україна

Найближчими днями Україна отримає від Фінляндії амуніцію для F-16, необхідну для збивання реактивних "Шахедів". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram президента України Володимира Зеленського.

Винищувач F-16. Фото: з відкритих джерел

Глава української держави провів розмову із президентом Фінляндії Олександром Стуббом.

"Особливо вдячний за пакет підтримки для нашого захисту неба. Днями отримаємо амуніцію для F-16. Це те, що зараз забезпечує збивання реактивних "Шахедів"", — повідомив президент.

Лідери також обговорили російські удари по Україні та додатковий дохід Росії від експорту нафтопродуктів.

"Готуємо зустрічі і координуємо кроки, які можуть бути корисні за обставин, що склалися", — додав Володимир Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Нідерланди мають намір допомогти Україні з обслуговуванням винищувачів F-16, постачанням запчастин та боєприпасів. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Роб Єттен після розмови з Володимиром Зеленським.

Зі слів глави уряду Нідерландів, сторони обговорили проблеми, з якими стикається українська авіація. Зокрема, Київ відчуває нестачу технічного обслуговування та комплектуючих, необхідних для підтримки літаків у боєготовому стані.

Також видання "Коментарі" повідомляло – українські винищувачі F-16 зіткнулися із серйозною проблемою — нестачею ракет класу "повітря — повітря", необхідних для перехоплення російських повітряних цілей. У деяких випадках дефіцит озброєння змушує пілотів під час бойових вильотів використовувати бортові гармати замість ракет. Про це повідомляє видання The War Zone (TWZ).



