Напруженість лише посилиться: стало відомо, що підготував Путін на найближчі півроку

У найближчі місяці країна-окупант Росія намагатиметься домогтися помітного просування на фронті та активізує ракетні й безпілотні удари. Загалом напруженість на міжнародній арені зросте, а Кремль під керівництвом Володимира Путіна й надалі використовуватиме демонстративні жести у відношенні Дональда Трампа та намагатиметься залякувати Захід. Таку оцінку дав колишній дипломат Борис Бондарєв.

За його словами, сценарій дій Москви радикально не зміниться — план ескалації залишається незмінним.

"Вони прагнутимуть пробити оборону, посилиться застосування ракет і безпілотників. Імовірно, перед настанням зими знову атакуватимуть енергетичну інфраструктуру, щоб створити гуманітарний тиск", — попередив Бондарєв.

Він додає, що Захід і далі будуть піддаватись інформаційним і дипломатичним погрозам, але кардинальних нововведень у поведінці РФ експерт не очікує — змінюватиметься лише інтенсивність дій.

Бондарєв також переконаний: головна мета Кремля лишається незмінною — добитися "перемоги". Путін, на його думку, все ще налаштований на розгром України й поставив за мету її ліквідацію як політичного суб’єкта. Якщо пряме розгромне зіткнення на полі бою не дає результату, РФ шукатиме обхідні шляхи — удари по тилу, атаки на інфраструктуру й інші заходи, що мають послабити опір.

Експерт порівнює підходи Москви й Заходу: у Росії чітка й агресивна ціль — зламати супротивника, тоді як у західних столиць відсутня одна визначена установка "перемогти". Це, на думку Бондарєва, підштовхує Кремль до подальших спроб демонстрації сили — аби довести, що Захід не спроможний ефективно протидіяти. Попри те що ситуація для Росії ускладнюється, її адаптація дозволяє продовжувати наступальні дії, а рівень загрози й напруги зростатиме.

