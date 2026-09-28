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"Нам точно не сказали "ні"": дипломат приголомшив рішенням Трампа, яке змінить війну на користь України

За словами дипломата, ситуація зі Starlink нагадує попередні історії із західними озброєннями, коли остаточному рішенню передував тривалий переговорний процес

28 вересня 2026, 08:00
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Клименко Елена








Україна продовжує домагатися від США можливості ширше використовувати супутникові технології Starlink для операцій проти російських цілей. Це питання, зокрема, знову порушувалося під час контактів президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Американська сторона дала зрозуміти, що питання використання Starlink значною мірою залежить від Ілона Маска. Дипломат Роман Безсмертний звернув увагу на важливу деталь: Київ не отримав категоричної відмови Вашингтону. На його думку, саме це залишає можливість для подальших переговорів.

"Нам точно не сказали "ні"": дипломат приголомшив рішенням Трампа, яке змінить війну на користь України

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

"Зверніть увагу, його запитують: яка допомога обіцяна Америкою? Він каже, що радий тому, що не сказали “ні”. І далі говорить: це завдання наших — працювати далі, вести діалог. Ми не кажемо “ні”, ідіть, проговорюйте з ними, проговорюйте з нами. Шанс є. Якщо ми говоримо про Abrams, про F-16, починалося все з того самого: не казали “ні”, але й не казали “так”. Далі проходив час — і все це питання вирішувалося. Тут буде точнісінько так", — зазначив Безсмертний. 

Дипломат також прокоментував санкційний тиск США на Росію. На його думку, ухвалені законодавчі механізми створюють для Трампа додаткові політичні обмеження у відносинах із Москвою. 

"Якби Дамоклів меч коли-небудь у житті впав, то самої легенди про Дамоклів меч не було б. Тобто він не падає. Прийняття і підписання цього закону — це вже факт використання його і не більше. Навряд чи Трамп далі піде в цій ситуації. Трагедія в тому, що закон майже зобов'язує президента використати такий механізм. Але Трамп не може його використати", — заявив дипломат. 

Портал "Коментарі" вже писав, що питання можливого припинення Україною ударів по російській інфраструктурі залишається одним із ключових у дискусії про потенційне енергетичне перемир’я. Дипломат Роман Безсмертний вважає, що Київ не готовий погоджуватися на односторонні обмеження, якщо Росія продовжує завдавати ударів по Україні. За його словами, саме питання взаємності може стати одним із головних під час подальших переговорів.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=krhjRlYjIDQ
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