Над Харковом знову нависла велика загроза: військовий терміново забив на сполох через наказ Путіна

Російські війська наразі не мають Харкова серед головних пріоритетів на фронті. Активність окупантів на півночі Харківської області може мати відволікаючий характер, тоді як основні зусилля армія РФ зосереджує на Донеччині, зокрема в районі Слов’янсько-Краматорської агломерації. Про це в інтерв’ю заявив командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука".

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За його словами, нинішні дії росіян поблизу Харківщини не варто автоматично сприймати як підготовку до штурму обласного центру.

"Гадаю, що зараз ворога цікавить не Харків, а саме Слов’янсько-Краматорська агломерація. Там росіяни зосередили основні зусилля, у них періодично трапляються певні успіхи", — зазначив військовий.

Водночас командир допускає, що створення та утримання плацдармів на півночі області може переслідувати тактичну мету. Йдеться про спробу змусити українське командування перекидати додаткові сили на інші ділянки фронту.

"Можливо, плацдарми створюються для того, щоб відтягнути українські війська з інших ділянок фронту. Але на нашому напрямку у них нічого не вийде. Тут дуже стійка й злагоджена лінія оборони", — наголосив "Лука".

За його словами, Москва також активно використовує інформаційний ефект навколо Харківщини. Таким чином Кремль може намагатися створювати враження масштабнішого наступу, ніж є насправді, та одночасно чинити психологічний тиск на Україну.

Портал "Коментарі" вже писав, що заклики до масштабних поступок Росії можуть створити для України серйозні ризики, оскільки Кремль не демонструє готовності відмовлятися від ключових вимог. На цьому тлі будь-які домовленості, які передбачають односторонні поступки Києва, можуть послабити позиції України на майбутніх переговорах. Таку думку висловив дипломат Володимир Огризко.