Наближається річниця вибухів на Кримському мості: до чого почала готуватися РФ

Командування Чорноморського флоту Росії могло перевести окремі підрозділи до режиму підвищеної бойової готовності через побоювання нових атак з боку України. Про це повідомляє партизанський рух "Атеш", посилаючись на дані своїх джерел.

Чорноморський флот РФ. Фото: з відкритих джерел

За інформацією руху, російське командування направило до військових частин розпорядження посилити патрулювання акваторії. Військовослужбовцям також нібито доручено збільшити інтенсивність тренувань щодо відображення можливих загроз із моря.

Окрема увага, як стверджує "Атеш", приділяється взаємодії між підрозділами та розрахунками, які відповідають за різні напрями оборони. Йдеться про операторів безпілотників, підрозділи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, а також екіпажі патрульних катерів.

За даними партизанів, у російському командуванні очікують на можливу активізацію українських Сил оборони в районі символічних дат. Зокрема, особливу увагу приділяють 8 жовтня — річниці удару по Кримському мосту.

При цьому, стверджує Атеш, російські військові побоюються не тільки можливої атаки безпосередньо на міст. Серед потенційних цілей розглядаються кораблі у місцях базування, маршрути військової логістики та суду, які рух пов'язує з російським "тіньовим флотом".

Інформація про підвищення боєздатності Чорноморського флоту опублікована партизанським рухом і на даний момент не отримала незалежного підтвердження з боку російського військового відомства.

Кримський міст уже неодноразово ставав за мету атак. Його військове та логістичне значення робить об'єкт одним із найбільш чутливих елементів російської інфраструктури в окупованому Криму.

На тлі повідомлень "Атеша" російські підрозділи, згідно з заявою руху, посилюють заходи безпеки на морі, очікуючи на можливі комбіновані атаки із застосуванням безпілотників та інших засобів ураження.

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