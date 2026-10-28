На Зеленського чекає найбільший удар Трампа: яка вимога президента США стане катастрофою

Повернення Дональда Трампа до активного впливу на американську зовнішню політику знову загострило дискусії про майбутнє російсько-української війни. Частина експертів переконана, що новий підхід Білого дому може суттєво відрізнятися від попередньої лінії безумовної підтримки Києва. На цьому тлі все частіше звучить питання: чи може Україна опинитися перед вибором між збереженням усіх своїх територій і продовженням виснажливої війни? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту ChatGPT, сценарій, за якого Дональд Трамп може поставити перед Володимиром Зеленським питання вибору між територіальними поступками та продовженням війни, не виглядає фантастичним. Трамп давно відомий своїм прагматичним підходом до зовнішньої політики, де на перший план виходять інтереси США, а не ідеологічні принципи. Якщо у Вашингтоні дійдуть висновку, що швидке завершення бойових дій важливіше за спроби повернути всі окуповані території військовим шляхом, американська адміністрація може активніше схиляти Київ до переговорів.

Водночас такий підхід має серйозні обмеження. Будь-яка спроба змусити Україну погодитися на територіальні компроміси загрожує репутаційними втратами для США та може бути розцінена як поступка агресору. Крім того, українське суспільство переважно негативно ставиться до ідеї офіційної відмови від окупованих земель, що робить подібні рішення політично вкрай складними.

Чат-бот Grok вважає, що Дональд Трамп із високою ймовірністю може поставити Володимира Зеленського перед складним вибором між територіальними посфтупками та продовженням війни. Американський президент прагне швидкого завершення конфлікту й розглядає його крізь призму витрат і політичних результатів. Він неодноразово давав зрозуміти, що Києву, можливо, доведеться піти на компроміси.

Важелем тиску на Київ може стати американська військова та фінансова допомога. Якщо Вашингтон пов’яже її продовження з готовністю України погодитися на певні умови миру, Зеленський опиниться перед надзвичайно складною дилемою. Для Трампа така домовленість також могла б стати політичним досягненням, яке він представив би як успіх своєї дипломатії. Водночас відкритий ультиматум ризикує викликати спротив в Україні, Європі та серед частини американських політиків.

Чат-бот Copilot зазначає, що можливість жорсткого ультиматуму з боку Білого дому пояснюється прагненням Дональда Трампа використати військові та економічні важелі для якнайшвидшого завершення війни. Одним із засобів тиску на Київ може стати скорочення або призупинення постачання американського озброєння. У такому разі Україна опиниться перед складним вибором: погоджуватися на компромісні умови переговорів або продовжувати боротьбу з обмеженішими ресурсами.

Однак навіть за посилення американського тиску Київ матиме альтернативні варіанти дій. Україна може активніше залучати європейських партнерів, домагатися збільшення військової та фінансової допомоги з боку Європи й розвивати власне оборонне виробництво. Такий підхід не гарантує повної компенсації можливої втрати підтримки США, проте може розширити можливості для продовження оборони та посилити переговорні позиції Києва. Вирішальним питанням стане те, чи вдасться Україні знайти достатньо ресурсів, щоб не погоджуватися на умови, які створюватимуть загрозу її суверенітету та майбутній безпеці.

Таким чином, усі три моделі ШІ вважають, що Дональд Трамп справді може спробувати поставити питання про вибір між територіальними поступками та продовженням війни як частину ширшої стратегії досягнення миру. Водночас такий вибір навряд чи буде сформульований у прямій формі ультиматуму. Найімовірніше, йтиметься про поєднання дипломатичного тиску, переговорних ініціатив та перегляду обсягів підтримки. Проте здатність Києва ухвалювати самостійні рішення та складність самого конфлікту роблять результат такого тиску далеко не гарантованим.

Портал "Коментарі" вже писав, що можлива тристороння зустріч президентів України, США та Росії без участі європейських союзників може створити серйозні ризики для Києва. За такого формату Україна ризикує опинитися в невигідному становищі за столом переговорів і зіткнутися з тиском одразу двох лідерів.