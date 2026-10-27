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На Заході жорстко рознесли міф про "непереможність" РФ: Путіну розкрили очі на катастрофічні події

Глава польського МЗС вважає уявлення про постійні перемоги Росії міфом і навів історичні приклади, які, на його думку, спростовують тезу про непереможність Кремля

27 жовтня 2026, 11:30
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Клименко Елена

На Заході поширився міф про те, що Росія завжди перемагає, однак історія свідчить про протилежне. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час спілкування з журналістами на заході Igrzyska Wolności 2026.

На Заході жорстко рознесли міф про "непереможність" РФ: Путіну розкрили очі на катастрофічні події

Фото: з відкритих джерел

За словами польського дипломата, уявлення про нібито постійну переможність Москви не відповідає історичним фактам. Росія неодноразово зазнавала військових і політичних поразок, а перебіг нинішніх та майбутніх протистоянь не обов’язково буде таким, як очікують у Кремлі.

"На Заході успішно вкорінився міф про те, що Росія завжди перемагає. Але все не завжди складається на її користь", — наголосив Сікорський.

Як приклади він навів Кримську війну 1853–1856 років, у якій Російська імперія зазнала поразки від коаліції Османської імперії, Великої Британії, Франції та Сардинського королівства. Також міністр згадав програш Росії у війні з Японією 1904–1905 років.

Серед інших історичних невдач Москви Сікорський назвав вихід Росії з Першої світової війни після революції, невдалий похід Червоної армії на Польщу, радянську війну в Афганістані та завершення холодної війни, яке він трактує як стратегічну поразку СРСР.

"Вони програли Кримську війну. Вони програли війну з Японією. Після Першої світової війни вони пішли, підібгавши хвіст. Вони програли вторгнення до Польщі. Вони програли в Афганістані. І вони програли холодну війну", — заявив глава польського МЗС. 

Портал "Коментарі" вже писав, що після російського удару по університетському кампусу кількість постраждалих зросла до 12. Президент України Володимир Зеленський заявив про посилення атак на енергетику, логістику та міську інфраструктуру й наголосив на необхідності своєчасних поставок ракет для ППО.



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